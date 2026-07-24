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IB放榜2026｜圣保罗男女中学增一名状元 热爱田径练出韧性 拟留港读医

教育新闻
更新时间：10:48 2026-07-24 HKT
发布时间：07:00 2026-07-24 HKT

国际文凭大学预科课程（IBDP）早前放榜，陆续有考生覆核成功。圣保罗男女中学IB榜眼杨芷乔，成功跻身状元行列。身在海外的杨芷乔透露，计划留港修读医科兼顾医学研究，以贴合病人的实际医疗需求，透露读医初心源于父亲滑雪意外撞伤脑部的经历，让她体会到医生的价值。热爱田径的她亦从跑步启发读书方法，练出咬牙坚持的韧性。

成圣保罗男女中学今届第7位状元

原先考获44分的IB榜眼杨芷乔，成功覆核数学科成绩，成为圣保罗男女中学今届IB状元的第7人。正于泰国旅行的杨芷乔接受本报访问时表示，原先考虑入读英国伦敦大学学院神经科学课程与本港两大医学院，成功跻身状元后拟留港读医，惟未决定入读香港大学抑或中文大学，「会留意获得45分后，会不会有取录上的不同」，她打算再了解两者让医科生进入实验室研究的机会、校园气氛与学习环境，再作考虑。

延伸阅读：IB放榜2026｜圣保罗男女中学诞6状元 3人冀读医科相关 有状元以AI「贴题」

受父亲滑雪意外启发

杨芷乔指，对于认知及神经科学感兴趣，但会边就读边观察各领域的机遇，再决定专攻的医学范畴。提到读医缘起，她坦言小学时与家人外出滑雪遇到意外，父亲不幸撞伤脑部，需要接受手术，事后令她深深明白医护人员对病人的关键作用，并对大脑结构与神经运作产生兴趣。升中后，她积极钻研相关医学知识，中五时获得在理工大学参与微生物研究的机会，亦曾与港大医学院教授交流脑中风相关研究，渐渐建立科研志向，「希望研究可以切合病人在临床的需要」。

文武双全的杨芷乔，小六由400米赛事开始练习，其后担任中学田径队队长，带领队伍夺得学界D2、D3组别田径冠军。在田径场磨练出坚强心志，并套用在读书备试上，「跑步的时候会觉得跑步比较辛苦，再回想读书便好像没有那么辛苦」，赛道上咬牙坚持的韧性，一路支撑她熬过繁重学业，备试期间感到压力时，她便会外出跑步减压。她亦活跃于辩论赛事，包括去年的星岛第40届全港校际辩论比赛，更曾在第5届全港中学学界辩论比赛勇夺总冠军，她认为多角度思辨能力，亦助取得佳绩。

蔡继有学校诞「龙凤胎状元」

至于读书秘诀，杨芷乔秉持「重质不重量」原则，正如跑步讲求节奏与策略一样，克服自身弱点，确保考试稳定发挥，「要用方法去增加你读书的效率，在和别人同样温习4小时的时间内，你又如何温得比别人更加深入」。她亦善用人工智能（AI）辅助学习，通过AI程式拆解数学解题步骤、核对繁杂生物知识的理解等。得知获得状元殊荣，杨芷乔指家人十分欣喜，打算返港后聚餐庆祝，迎接大学新阶段。

其他学校亦有学生经成绩覆核后成为IB状元，包括保良局蔡继有学校的招浩扬，与胞妹招慧心成为「龙凤胎状元」，以及保良局颜宝铃书院的余政锐，而英基沙田学院和启新书院各增一名状元。

记者佘丹薇

延伸阅读：IB状元2026｜保良局蔡继有龙凤胎齐膺状元 颜宝铃书院覆核后增一人

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