岭大团队开发环境基因监测技术 香港西部海域发现极危黄唇鱼踪

被称为「海中大熊猫」的中国特有海洋鱼类「黄唇鱼」，属极度濒危的国家一级保护野生动物。由岭南大学科学教研部主导的联合研究团队，成功研发出针对黄唇鱼专用的环境基因监测技术，并借此在本港西部海域发现黄唇鱼的踪迹，是本港逾十年来首次科学发现其活动，团队相信新技术有助在无须捕捉或干扰珍稀海洋生物下，追踪物种现况及评估保育成效。

含微量环境基因已能准确识别

研究团队在香港西部海域23个地点进行检测，合共收集到414个自然海水样本。岭大提供

叶志豪（右五）指出，新技术最大贡献在于其「无创性」，无须捕捉或对实体鱼类造成任何干扰，就能确认该物种曾经出现。

研究由岭大科学教研部助理教授叶志豪及华南师范大学教授王俊杰领导，团队藉分析黄唇鱼独有的基因特征，开发出高灵敏度基因识别检测技术，能检测其残留在海水中的黏液或排泄物等环境基因，即使海水样本只含有极微量的环境基因，仍能准确识别。

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团队于2025年1月至9月期间，在香港西部海域23个地点进行检测，合共收集了414个自然海水样本，并于大澳和欣澳等4个地点的9月份样本验出黄唇鱼的环境基因，不排除与珠江口于同年8月放生1300条人工繁殖幼鱼有关。

黄唇鱼虽曾广泛栖息于大澳一带的河口水域，但因其鱼鳔具药用价值而被过度捕捞，导致数量稀少。叶志豪表示，过去十多年本港水域一直没有黄唇鱼的活动纪录，传统海洋鱼类调查耗费巨大且会破坏环境，而新检测技术只须抽取海水样本，便能在短时间内进行大范围的海域调查。他相信新技术未来可配合其他环境基因技术，支援生物多样性监测，为大湾区制定保育策略提供重要的参考数据。

本报记者

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