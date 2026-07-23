高中健社科新框架教授贫穷线 与政策改动议题连结

政府上月公布《精准扶贫成果报告》，表明不再定义「贫穷」及「贫穷线」。最新修订的高中健康管理与社会关怀科课程框架，仍有教授贫穷线的相关内容。黄咏诗指，新课程指明多个衡量贫困的标准例子，相信学生学习时更清楚，亦能与政策改动的议题连结。

涉传染病等时事内容

新课程讨论贫穷问题，列明教授贫穷线的例子，并说明其测量、用途和限制。黄咏诗指，现时全球有不少衡量贫穷的标准，例如预算标准法、入息替代法，以至世界银行的「国际极端贫穷线」等，但学生易混淆不同定义贫穷的概念，新框架指出不同量度标准，相信有助学生理解。她续称，以往亦提到贫穷线的限制，现在可以让学生了解为何政府更改做法。

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除了贫穷线，健社科涉及不少时事内容，例如传染病流行和医疗政策等。黄咏诗认为课程改动指出「需要教授」的内容，对于老师、尤其是新教老师一目了然。

被问到健社科会否与其他科目重叠，她直言不同科目讨论课题未必一样，例如生物科会讲解疫苗如何运作，健社科则指明疫苗在公共衞生和政策层面的作用，包括群体免疫对社区的好处，「现在学生需要理解『传染病三角』如何引发疫症流行，并连结社会政策和社会如何预防传染病」。

记者 欧文瀚

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