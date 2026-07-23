Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新框架教授贫穷线 与政策改动议题连结

教育新闻
更新时间：07:45 2026-07-23 HKT
发布时间：07:45 2026-07-23 HKT

政府上月公布《精准扶贫成果报告》，表明不再定义「贫穷」及「贫穷线」。最新修订的高中健康管理与社会关怀科课程框架，仍有教授贫穷线的相关内容。黄咏诗指，新课程指明多个衡量贫困的标准例子，相信学生学习时更清楚，亦能与政策改动的议题连结。

涉传染病等时事内容

新课程讨论贫穷问题，列明教授贫穷线的例子，并说明其测量、用途和限制。黄咏诗指，现时全球有不少衡量贫穷的标准，例如预算标准法、入息替代法，以至世界银行的「国际极端贫穷线」等，但学生易混淆不同定义贫穷的概念，新框架指出不同量度标准，相信有助学生理解。她续称，以往亦提到贫穷线的限制，现在可以让学生了解为何政府更改做法。

延伸阅读︰高中健社科优化框架出炉 教师称更「贴地」 新增灾害管理及医学伦理等内容

除了贫穷线，健社科涉及不少时事内容，例如传染病流行和医疗政策等。黄咏诗认为课程改动指出「需要教授」的内容，对于老师、尤其是新教老师一目了然。

被问到健社科会否与其他科目重叠，她直言不同科目讨论课题未必一样，例如生物科会讲解疫苗如何运作，健社科则指明疫苗在公共衞生和政策层面的作用，包括群体免疫对社区的好处，「现在学生需要理解『传染病三角』如何引发疫症流行，并连结社会政策和社会如何预防传染病」。

记者 欧文瀚

延伸阅读︰中学地理科︱教育局：现行地理课本缺乏「国家视角」 新课程明年起推行 指引列明「不可完全开放讨论」

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

最Hit
深圳地铁实施「逢包必检」，让进站市民大排长龙。微博@吴佩
深圳地铁︱央视评深圳地铁安检事件 称公共服务当有科学预判
即时中国
10小时前
《中年好声音》停办一年引爆「亚视魔咒」？网民疯传三位铁脚难敌宿命 张佳添大派定心丸
《中年好声音》停办一年引爆「亚视魔咒」？网民疯传三位铁脚难敌宿命 张佳添大派定心丸
影视圈
12小时前
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
影视圈
12小时前
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
时事热话
16小时前
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
旅游
13小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
「五索」钟睿心胸部严重受伤  阔约两吋伤口曝光触目惊心  爆意外经过超伤心：一定留疤
「五索」钟睿心胸部严重受伤  阔约两吋伤口曝光触目惊心  爆意外经过超伤心：一定留疤
影视圈
16小时前
稻香旗下「龙珠酒楼」突结业！旺角开业仅9个月 同场另一品牌同步离场
稻香旗下「龙珠酒楼」突结业！旺角开业仅9个月 同场另一中菜同步离场
饮食
19小时前
邱淑贞亲自拍摄大女性感照  沈月彻底解放最诱人一面  超低胸喱士短裙轻松驾驭
邱淑贞亲自拍摄大女性感照  沈月彻底解放最诱人一面  超低胸喱士短裙轻松驾驭
影视圈
15小时前
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
00:51
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
影视圈
13小时前