高中健社科优化框架出炉 教师称更「贴地」 新增灾害管理及医学伦理等内容

高中健康管理与社会关怀科课程将修订，教育局日前上载优化课程及评估框架，新增「灾害管理概念」、「医学伦理」等内容，取代以往概括讲述意外求助与专业操守。安乐死、复制人等争议课题，因「与课程目标或内容重点不同」而被删减。有教师认为新课程更为「贴地」，并相信宏福苑大火促使课程加入灾害管理课题，让学生更完整地看待灾害应对。

宏福苑大火或成教学例子

新课程最快在28/29学年起在中四级逐级推行，新增多个课题，较瞩目是讲授「健康安全的环境」单元，加入「灾害管理概念——灾害管理策略」课题，阐述「灾前减灾、灾前备灾、灾中应变、灾后复原」的灾管循环及提供建议，亦教授个人与社区层面如何防灾，包括「逃生包」及防灾意识、邻里互助在灾害期间的重要性等。曾璧山（崇兰）中学健社科主任黄咏诗相信，课程修订与宏福苑大火有关，「一定推动了大家多想数步」。

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现行课程虽涉猎「紧急情况管理」，但黄咏诗坦言内容流于零碎，「只是讲有火警要怎样走、有事要打999」。她认为修订后内容整合为完整的灾害管理，让学生了解防灾不仅是政府、消防处的事，「而是每个人、每个社区都有角色」。她相信宏福苑大火或成为教学例子，但课堂亦须顾及受影响学生及家庭的感受，「先建立尊重和同理心，再带他们了解防灾意识、系统检讨和社区支援，而非纯粹重提伤痛或『八卦』灾难」。

其余修订包括扩大「健康和社会服务的专业人员」专业操守的内容，加入「医学伦理」课题，强调尊重自主、行善、不伤害及正义的原则；医疗体系需要体现的全民健康覆盖等。课程同时删减部分对学生较艰深，包括比较本港及外地健康与社福政策、东西文化对健康与疾病的理解等课程。复制人、安乐死、基因改造食物等争议课题，因「与课程目标或内容重点不同」而被删减。

删减复制人安乐死课题

黄咏诗指，社会近年对医疗事故、医学伦理关注提高，认同课程内容对有意投身医护行业的学生是重要预习，「他们要自问能否承担医疗失误和投诉带来的压力」。她亦认同删减部分「离地」艰深的课题，让课程更集中讲解本港社会与政策，有助学生投身社工或医疗等相关工作。

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以往占课时6成的必修部分，改为「核心学习部分」，课时占比增至8成，其余两成课时属「延伸学习部分」，在3个单元选一个，有别于现行「3选2」的选修部分。考核方面，卷一及卷二只考「核心学习部分」，前者包括短答与数据回应题，后者为情境及议论题，笔试占分维持8成；「延伸学习部分」只限于校本评核，占分两成。

记者 欧文瀚

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