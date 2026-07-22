将军澳官中行政失误 升中四选科作废须重新分配 教育局：校方须交报告

将军澳区一间中学爆出系统出错，误用下学期成绩分配升中四选科结果，而非校方政策采用的全年总成绩，导致原本的选科结果作废，须重新分配选科结果，校方日前向家长发信，承认行政失误并致歉。据了解，涉事学校为将军澳官立中学。教育局表示已即时联络学校了解情况，校方会就事件调查，并向当局提交详细报告。

校方向中三级家长发信，为行政失误致歉。

本报接获将军澳一间中学向中三级家长发信的截图，校方表示，早前的中三升中四选科派位程序中，系统误以下学期成绩作为分配准则，而非按照校方政策所使用的全年总成绩。家长信续称，为确保学生获得公平学习机会，校方「别无选择」，须重新以全年总成绩进行选科，7月15日所发出的选科结果将作废。

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该校为行政失误向家长郑重致歉，称已即时全面检视流程，确保同类情况不会再次发生。至于修正后的选科结果，校方会透过内联网向家长公布。校方续称，深知家长在等候期间会有所忧虑，强调会全力核对，确保选科结果准确，并及早通知家长。

据悉，涉事学校为将军澳官立中学。教育局回复本报查询时表示，知悉事件后，已即时联络学校了解情况，以提供适切支援，据悉校方已就事件通知家长有关跟进安排，确保所有学生在正确的计算准则下，公平地获派选科结果。校方亦就事件作调查，并会尽快向教育局提交详细报告。

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当局续称，已提醒学校必须与各持份者保持紧密联系及沟通，确保他们充分了解学校采取的相关措施，当局会继续与学校保持联系，并按学校的调查结果作适切跟进。

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本报记者