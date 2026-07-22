港大何旭华膺选国际数学联盟副主席　历来第二位中国数学家出任

港大理学院数学系讲座教授何旭华成功当选国际数学联盟副主席，成为该联盟成立以来最年轻、亦是第二位出任此要职的中国数学家。港大校长张翔形容，此次当选是激励新一代科学家勇于探索未知的重要里程碑。

国际数学联盟为具全球权威性的数学组织，亦是国际科学理事会（ISC）成员之一，会员来自80多个国家及地区的数学组织。该联盟负责统筹四年一度的国际数学家大会（ICM），并评选数学界最高荣誉——菲尔兹奖（Fields Medal）得主。

作为联盟副主席，何旭华将参与制定全球数学发展策略，并协助筹办及评审国际数学家大会及各项重要奖项。

现年47岁的何旭华出生于重庆，1996年曾代表中国参加国际数学奥林匹克竞赛（IMO）并夺得金牌，其后于北京大学及美国麻省理工学院（MIT）深造基础数学，并在相关领域取得多项重要成果。

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作为李理论、算术几何与表示论领域的权威学者，他于2013年荣获有「华人菲尔兹奖」之称的晨兴数学金奖，2018年应邀担任国际数学家大会报告人，并于2022年获颁李理论领域的国际最高荣誉——李理论谢瓦莱奖，至今仍为唯一在中国工作的获奖数学家。现时，他分别担任香港科学院院士及香港数学会理事长。

港大校长张翔祝贺何旭华当选，并表示港大数学系正迈向成为世界级数学中心。他指出，是次喜讯不仅展现香港及国家在引领学术前沿方面的实力，亦有助激励新一代科学家勇于探索未来。

何旭华表示，对于当选深感荣幸，认为结果反映国际数学界对中国数学发展的肯定。他续称，未来将致力促进与全球数学界的合作与交流，为中国数学家拓展更广阔的国际舞台。

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本报记者

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