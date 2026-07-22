研究学者计划 学者冀建负责任生成式搜寻框架

今年度「研究学者计划」共11人获选，中大占了3人，科大、理大与城市大学各有两人获选，其余两人分别来自港大及浸大。部分项目涉及人工智能（AI）的运用，其中科大市场学系兼工业工程及决策分析学系副教授刘佳（左图）冀建立系统化的负责任生成式搜寻框架，城大计算学院数据科学系教授赵翔宇（右图）则关注大语言模型（LLM）智能体的可信度与可控性。

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各人将获560万元资助为期60个月的研究计划。获选科大学者刘佳，有见近年误导生成式AI引擎而刻意制造的虚假或操纵性内容日益增加，研究建立系统化的负责任生成式搜寻框架，包括识别出哪些内容特征较易获纳入为生成式答案、追踪及评估品牌在不同AI搜寻引擎中的能见度和表现等，项目最终有助促进数码营销、消费者决策和AI治理等领域的理论发展，为企业提供实用的资讯分析工具，并确保大众公平地获取可靠资讯。

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关注LLM可信度与可控性

至于城大学者赵翔宇，研究针对LLM智能体在电子商务、教育、金融及医疗保健等领域的应用日益广泛，通过4个互相关联的研究方向，即开发透明且可验证的代理记忆与推理机制、确保安全且符合偏好的行动、保障代理与使用者之间的互动，以及建立统一且安全的执行环境，建立适用于可信赖AI智能体的全面性框架，解决可信度、可控性及安全性相关的关键挑战，推动AI智能体在各应用领域中的安全使用。

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本报记者