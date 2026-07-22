研资局「研究学者」中大揽6席冠八大 理大4人入选位列其后

研究资助局公布2026/27年度「高级研究学者计划」及「研究学者计划」结果，中文大学在两计划合共6名学者获奖，为八大之冠，其次是4人入选的理工大学。获「高级研究学者」名衔的中大卓敏机械与自动化工程学教授廖维新，研究开发可应用于防撞系统等场景，兼具机械保护与能源收集功能的多功能结构。有获选学者则开发新一代多模态人工智能（AI）工具，建立即时可靠的社会经济指标，以及研究大湾区热岛效应和局部空气污染。

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今年度共有9名学者获颁「研资局高级研究学者」名衔，中大占3个名额，香港大学与理大各有两人获选，其余两人分别来自浸会大学及科技大学。各人获850万元经费，用以聘任替假老师及支付研究项目开支，例如聘任研究人员、购置器材设备、公干旅费、膳宿津贴及发表研究成果的费用等，以专注推展具开创性的研究工作。

开发防撞系统场景

获选中大学者廖维新，研究开发多功能结构，增强抗冲击能力之余，将变形过程中的机械能转化为可用电能，有望应用于自供电撞击警报装置、穿戴式感测器、健康监测设备及智慧基建等；伟伦商业人工智能学教授张晓泉凭借分析模型「模糊性」限制的研究获选，研究有助提升人工智能预测的可靠性与决策质素，减低重大错误或灾难性失误的风险。至于数学系卓敏数学教授邹军，开发先进的数学理论及计算方法，建立能从波动讯号中高效提取资讯，并在数据不完整或存在噪声之下，仍能保持稳定及精度的数学框架，可应用于声纳、雷达、医学成像、地震勘探等。

港大获选学者之一的社会科学学院地理学系系主任及讲座教授梁顺林，开发新一代多模态人工智能工具，结合卫星观测、地图及多种地理空间资料，建立更即时和可靠的社会经济指标，用于分析城市发展、经济活动、社区民生及环境健康等重要议题，初步以粤港澳大湾区作为示范区域，制作高质素的数据产品，有望针对人口普查、问卷调查等传统的社会经济资料更新较慢、未能及时反映现况等限制。

研大湾区热岛效应

近年大湾区城市急速发展，加剧区内亚热带核心城市的热岛效应和局部空气污染。获选浸大学者高蒙冀结合大气化学、城市气候模拟及其他先进科研技术，评估及推荐最佳的生态方案组合与工程系统方案，建构统一的热岛效应及空气污染缓解架构，保障大湾区居民健康，期望建立更健康和更具韧性的亚热带城市。

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理大应用数学系兼会计及金融学院应用统计及金融数学讲座教授戴民，就应用于投资组合选择、公司金融和期权定价的深度学习与连续时间强化学习，四大相互关联主题开展系统进行理论与数值研究，有望提升政策制定者和投资者对市场的理解，增强风险管理能力。

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本报记者