屯门小学呈分试疑计错分 校方解释《家长手册》误印评分比例

屯门的侨港伍氏宗亲会伍时畅纪念学校（见图），英文科呈分试被指误用过往计分比例，而未有采用今学年《家长手册》刊载的新计分方式，引发家长忧虑影响子女升中派位，在网上发表公开信要求彻查及重派学位。校方昨解释，小五及小六的《家长手册》误印小一至小四英文科的评分比例，事后已发出通告讲解。教育局指，已联络学校了解情况，并要求校方提交报告。

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社交媒体日前流传一封家长及旧生公开信，指伍时畅纪念学校在25/26学年英文科呈分试计分出错。事缘该校去年9月派发的《家长手册》中，英文科「日常默书」比例由以往20%调低至10%，惟家长其后发现校方继续沿用旧制。公开信声称有学生疑似因为「计错分」，收生组别跌至Band 2，要求校方彻查及公开致歉，纠正小五级呈分试，并促请教育局设机制重派学位。

教育局促校方交报告

校方昨回复本报查询，证实《家长手册》将小一至小四级因应新课程调整的英文科评分比例，错误刊载于小五及小六级，引起部分家长疑问。经覆核历年评分纪录、教师评核资料及实际计算方式后，确认小五及小六英文科3次考试的计算方式一直维持，从未修改任何学生成绩或评分比例。校方事后已向小五及小六家长发出更正通告，主动联络有疑问的家长作详细讲解及安排面谈，并检讨及完善文件编制与审核程序，避免同类事件再次发生。校方又指，已就事件与家长教师会及校友会沟通，两者均了解事件实际情况，认同及谅解校方以公开、负责任的态度处理事件。

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教育局指，知悉事件后已即时联络学校了解情况，要求校方调查及提交报告。校方已启动危机处理小组跟进事件，并会与家长保持紧密沟通，以及提供适切支援，相关投诉已按既定机制处理。当局提醒学校须与各持份者保持紧密联系及沟通，确保他们充分了解事件及校方采取的相关措施。

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本报记者