教局推试行《资讯创科课程框架》 助小学规划试教校本AI教育

政府大力发展数字教育，教育局今日推出《小学资讯与创新科技课程框架》—「人工智能初探」范畴（试行版），让小学规划及试教校本AI教育。课程建议学校安排小二学生初步体验AI应用，包括人机对话、生成图像与语言，全程须在教师指导下完成；又建议在小四教导学生辨别由AI生成图像的方法，培养对网上资讯抱持怀疑。

框架涵四范围 由浅入深控AI

课程框架涵盖「认识人工智能」、「认识基本运作概念」、「应用与实践」和「反思与建立正确态度」。小二至小三学生将以「接触和体验AI」为主，除了学习和应用AI，亦须建立慎用AI的态度，建议小二安排学生初步体验AI不同的应用，在教师指导与监督下，与AI系统进行简单的「对话」，按指定主题（如动物、交通）草拟「对话」内容；小三则学习透过AI生成图像与语言。学生由浅入深操作AI，小四生须理解并模仿简单清晰的提示词，小五生须能撰写符合基本结构的完整提示词，小六则可自主编写提示词以完成任务。

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至于培养资讯系养方面，课程建议在小四教导学生辨别由AI生成图像的方法，如细节异常、背景不配合、场景不合理等，让学生意识到AI可以生成仿真度很高、一般人难以分辨的图像，从而明白对网上多媒体内容要保持质疑。小六时探讨人类如何驾驭AI，教师引导学生「持守以人为本和科技向善的精神运用人工智能」，包括不能让AI取代思考、监察和检查AI判断和生成结果、持守学术诚信等。

教育局指，课程发展议会科技教育委员会已成立专责委员会，检视小学阶段科技教育学习领域课程的发展现况，草拟小学资讯与创新科技课程，将涵盖「人工智能初探」等不同范畴。

本报记者

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