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城大学者破解金属强韧二选一困局 夺国家自然科学奖二等奖

教育新闻
更新时间：17:45 2026-07-21 HKT
发布时间：17:45 2026-07-21 HKT

城大学者打破金属「强度轫性二选一」的困局。城大材料学及工程学系讲座教授朱运田，联同中科院力学研究所武晓雷团队展开「异构金属材料强韧化研究」，透过精细调控金属内部各区域结构表现，解决金属不能同时存在高韧性与高强度的难题，荣获国家自然科学奖二等奖。另外，城大高等研究院资深院士王恩哥带领北京大学团队，凭「水的氢键强度及动力学过程全量子效应研究」成果，夺得国家自然科学奖一等奖

传统金属材料向来存在先天短板，强度与韧性无法兼得，如金属硬度越高、越容易断裂，而韧性佳、不易碎裂的金属，承载强度却偏低，两者只能二择一。城大材料学及工程学系讲座教授朱运田，联同中国科学院力学研究所武晓雷团队，展开「异构金属材料强韧化研究」，成功突破这项长年困局，荣获国家自然科学奖二等奖。

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由未获认同至国际认可

这套创新概念初时未得到学界认同，但研究人员坚持深耕十余年，梳理背后科学机理。城大提供
这套创新概念初时未得到学界认同，但研究人员坚持深耕十余年，梳理背后科学机理。城大提供

团队透过精密技术，细微调控金属内部各区域的结构大小、分布状态与性能差距，令材料不同部分互相配合，同时达到高强度与高韧性。这套创新概念初时未得到学界认同，但研究人员坚持深耕十余年，梳理背后科学机理，搭建起一套全新、完整的异构材料理论体系，现已获全球学术界普遍认可。相关理论及技术可应用于航天或医疗技术等领域，协助研发新一代高性能工程材料及提供技术路径，团队后续会继续优化技术，推动制造业走向可持续发展。

异构金属展现出优异的强度与拉伸塑性，其表现超越混合法则的预测。城大提供
异构金属展现出优异的强度与拉伸塑性，其表现超越混合法则的预测。城大提供

另外，城大高等研究院资深院士兼中科院院士王恩哥，带领北京大学团队完成历时25 年的「水的氢键强度及动力学过程全量子效应研究」，夺得国家自然科学奖一等奖。研究团队发现，氢核的量子作用对水的结构、特性影响极大，作用程度远超室温产生的热能；同时归纳出通用规律，物质内的强氢键会进一步增强，弱氢键则会持续减弱，为水相关领域研究奠定全新理论基础。

本报记者

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