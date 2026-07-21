研资局公布「研究学者」得主 中大共6教授入选

研究资助局早前公布2026/27年度「高级研究学者计划」及「研究学者计划」得主，中文大学宣布该校共有6名学者获奖，各有3人获颁「研资局高级研究学者」及「研资局研究学者」名衔，涉及数学科学、商业理论、人工智能（AI）及生物医学等层面。中大副校长（研究）岑美霞期待他们持续推动创新研究，拓展知识前沿。

各学者60个月期间获发数百万资助

研资局「高级研究学者计划」及「研究学者计划」于本月8日公布结果，每位「研资局高级研究学者」及「研资局研究学者」于为期60个月的资助期间，将分别获发放约850万港元及560万港元，用以聘任替假老师及支付研究项目开支，例如聘任研究人员、购置器材设备、公干旅费、膳宿津贴及发表研究成果的费用等，让得奖学者能专注推展具开创性的研究工作。

今年中大3位获颁「研资局高级研究学者」的学者，包括卓敏机械与自动化工程学教授廖维新，其项目「用于能量收集与吸收的拉胀（负泊松比）结构」同时具备吸收机械能量及收集电能的能力，可提升工程系统的安全性、效率及可持续性，有望应用于自供电撞击警报装置、穿戴式感测器、健康监测设备及智慧基建等。

决策、营运与科技学系伟伦商业人工智能学教授张晓泉的项目「分布不确定性的理论和实证研究」，针对现时AI及数据分析模型存在未能充分考虑预测背后机率分布存在的不确定性的限制，建立一套全面的理论与应用框架，以量化、理解及管理这类被忽视的风险来源。

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卓敏数学教授邹军的项目「重构声波逆散射问题中的移动非均匀介质的迭代样本法和数学理论」，旨在解决广泛应用于声纳、雷达及医学等方面的成像、地震勘探以及无损检测等领域的复杂反问题，冀透过新颖的数学理论与创新数值方法的有效结合，以较少测量数据和较低运算成本，实现高精准度的成像与检测。

在获颁「研资局研究学者」衔的中大学者当中，计算机科学与工程学系副教授窦琪的研究项目「下一代手术机器人动态环境下复杂任务自主操作」，融合先进电脑视觉、大型AI模型及智能规划演算法，让机械人即时理解手术环境、掌握手术进程，并因应情况变化作出适切调整，又会研究手术安全及人机协作机制，确保系统符合临床要求。

副校长岑美霞期待拓展知识前沿

生物医学工程学系副教授段丽婷的项目「从静态到可调控：应用于青光眼的环境光控基因治疗平台」旨在开发一项创新的环境光控基因治疗技术，利用安全、低强度的可见光精准启动视网膜细胞的保护机制，以减缓神经退化并保存视力；这项治疗方案亦可根据病情需要灵活启动、调整或暂停，实现个人化精准医疗。

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决策、营运与科技学系副教授刘睿轩的研究项目「深度生成模型与因果推论的融合」运用深度生成模型，包括基于大型神经网络的先进演算法，更准确地分析高维度数据及估算动态因果效应，特别是可模拟不同决策或政策下可能出现的结果，以提升循证决策的可靠性、优化政策和商业方案设计。

岑美霞祝贺今年获得殊荣的6名学者，形容获奖项目兼具前瞻性与影响力，不仅肯定了他们卓越的学术成就，亦彰显大学在多个领域的研究实力，涵盖数学科学、商业理论、人工智能及生物医学等。她期待学者们在研资局的支持下，持续推动创新研究，拓展知识前沿。

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