自身孤独经历化为小说 中四生校园作家赛夺冠

「微光还是微光，没有变成太阳，但它足够照亮脚下的路」。圣士提反堂中学中四生黄贤珊，把自身经历化为小说《一点微光照亮而出》，记录成长路中勇敢地走出阴霾的历程，在香港青年协会举办的「校园作家大招募计划」获得小说组冠军。她期望作品能抚慰同历孤独的读者，为他们的心灵照亮前路。

《一点微光照亮而出》记录了黄贤珊从恐惧与自卑，再到勇敢走出阴霾的成长历程。她透露自小习惯孤独，「经常一个人呆坐」，理解孤独者的心情，想借用作品让他们明白世上有人理解他们的内心，为孤独的灵魂照起一点光，摆脱黑暗的笼罩。

延伸阅读：青协重新出发嘉许计划表扬12位改过青年-邓炳强吁社会给予机会

记录勇敢走出阴霾

黄贤珊从小养成写作习惯，形容写作过程中感到「自信和放松」，惟自己创作小说部分取材自日记，将自身经历公开人前，不免感到忧虑，既担心影响别人对她的印象，亦担心披露得太多。幸得老师支持和相信，作品最终得以面世。她寄语同路人勇于创作，成为自己想成为的人。

非小说组冠军由慈幼英文学校中四生刘良杉获得，其散文《正确之外》以「病历书写」形式，创作16篇在城市角落发生的关系或情感故事。他指社会不断灌输何谓正确，创作正要在「正确之外，探讨关系的意义」。他勉励创作者必须跳出框架。

延伸阅读：DSE放榜2026方大东华各逾3万人报读-护理学最受欢迎

实习记者 张骏宏

诚邀大家做问卷调查，话俾我?知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<