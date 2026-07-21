浸大「eMBody—流光起舞」装置 观众与虚拟舞者互动

「艺术创作应兼具趣味与启发」，浸会大学视觉艺术院讲座教授邵志飞创作3D互动装置「eMBody—流光起舞」，在大馆公开展出，带领观众走进混合实境表演空间，与虚拟舞者互动、共创独特肢体画面。他指虚拟肢体突破实体舞台限制，演绎传统剧场无法呈现的破格动态。这套看似门槛极高的艺术科技，创作工具却非常普及，学生亦能轻易接触运用。

突破实体舞台限制

以6个月制作的「eMBody—流光起舞」互动体验装置，为浸大「未来影院系统：下一代艺术科技」项目之一，以「人体舞动」为核心，由邵志飞联合城市大学、瑞士洛桑联邦理工学院及浸大访问学者共同研制。有别于传统静态艺术，装置搭建出全方位沉浸式体验空间，观众只需佩戴3D眼镜、手持专属控制器，即可踏入360度沉浸式屏幕场景，依据手柄的色彩对应机制，观众能召唤专属虚拟舞者，在森林、镜面空间等虚拟场景中，通过手势与肢体动作与舞者互动，共创独一无二的艺术画面，「人人皆可舞动」，重塑表演者，观众及公共空间的关系。

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硬件装置造价约800万元，整合了动态捕捉、生成式图像、多人空间追踪及高解析度视觉化等多项前沿技术，可实时响应观众动态，突破实体舞台与传统剧场的表现局限，呈现出常规艺术形式无法企及的破格动态美。技术看似门槛极高，但邵志飞强调，创作工具与学生日常数码创作相通，包括摄影机、投影设备、全景运动设备及无人机等常见器材，而浸大视觉化研究中心亦提供平台，让学生学习与接触相关创作。



曾经为故宫文化博物馆打造压轴沉浸式作品《梦境》，重现乾隆皇帝记忆与宫廷祭典场景，邵志飞期望新作让更多人感受艺术的温度与力量，「观众即使仅体验5分钟，也能收获独特的艺术感触，犹如漫步美术馆赏画」。

记者 佘丹薇

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