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教育出版协会：业界可助国家教育对外开放

教育新闻
更新时间：07:45 2026-07-21 HKT
发布时间：07:45 2026-07-21 HKT

近年本港适龄学童人口下跌，教科书出版业界面对挑战。香港教育出版专业协会会长黄旌昨在一个研讨会指，业界应紧随国家教育方针，培养学生家国情怀，同时协助国家教育对外开放及国际交流。立法会体育、演艺、文化及出版界议员霍启刚，鼓励业界善用本港「内联外通」的特点，开拓「一带一路」沿线教科书市场。

霍启刚倡拓「一带一路」市场

黄旌在会上直言，本地教育出版业面对市场收缩、经营压力攀升、行业转型等挑战，而国家「十五五」规划明确优先发展教育与高质素人才培育，带来庞大的政策和发展空间，认为教材承载「立德树人」的任务，「肩负培育青年家国情怀、构建学生科学完整知识体系的重要使命，并非单纯的教育读物」，行业亦承担「内联外通、文化传承」的使命，应紧随国家教育方针，同时发挥本港两文三语优势，研发兼具中华文化底蕴与国际教学标准的优质教材及教育资源，助力国家教育对外开放及国际交流。

延伸阅读︰数字教育培养善用AI 蔡若莲：全面禁止恐适得其反｜专访

面对本地出版市场萎缩，霍启刚通过视像发言指，业界须善用本港「内联外通」特点，与大湾区以至其他地区的出版同业合作开发教材，并开拓潜力巨大的「一带一路」沿线教科书市场，「香港可推动多语种『一带一路』教科书品牌项目，或组织大湾区『拼船出海』计划，一同开拓东南亚等地的海外市场」。

对于人工智能（AI）迅速发展，霍启刚指业界须助力培养与AI「共生共荣」的新一代，建立与AI合作的思维框架、伦理底线和价值判断。

港区全国人大代表马逢国指，业界能配合政府《数字教育蓝图》向个性化、高质量方向发展，建议教育局加快建设中央数字化教育平台，并同步建立清晰的内容授权保障机制，惟本港《版权条例》修订仍未包括AI内容，强调教材数字化转型，同样面临版权风险，应把握时机为教材内容的复制、改编和分享等订立明确规则。

记者欧文瀚

延伸阅读︰《数字教育蓝图》出炉订AI素养学习架构 教师每3年须完成30小时以上培训

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