JUPAS改选2026︱终极改选截止 都大首三志愿报读增3成 岭大商业分析与创新77人争一位

今年度大学联招「终极改选」日前截止，各大学公布课程最新报名情况。因应今年联招报名人数增加，不少课程竞争激烈，都会大学首三志愿宗数录得3成升幅，护理学及心理学课程更分别有2200及1830人填入首三志愿，成为最多人报读的课程。至于部分本来已竞争激烈的学科，竞争进一步加剧，岭南大学商业分析与创新工商管理课程，逾530人争逐7个学位，成为竞争最激烈课程。

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联招终极改选后竞争激烈学科（部分） 大学 课程名称 学额 竞争情况 岭大 工商管理（荣誉）学士──商业分析与创新 7个 77人争一位 城大 工学士（创新与企业工程） 16个 66人争一位 城大 工学士（智能制造工程学） 24个 65人争一位 岭大 社会科学（荣誉）学士──健康及社会服务管理 8个 54人争一位 教大 个人理财荣誉文学士 10个 42人争一位

资料来源：各间大学

今年大学联招有45273名学生报名，中学文凭试上周三放榜后，27044人在指定时段修改课程选择，结果下月5日公布。8间资助大学连同都大，昨公布最受欢迎及竞争激烈的课程，当中都大有3个课程吸引逾千人报名，「护理学荣誉学士（普通科）」更有2196人填入首三志愿，为各大学之冠；「心理学荣誉社会科学学士」及「社会科学荣誉学士」分别有1834及1238人列入首三志愿，在各大学课程报名人数排第2及第6位。

各校10课程逾千人申请

除都大上述3个课程外，各大学另有7个课程有逾千人报名，包括1570人争24个学额的城大「工学士（智能制造工程学）」、1418人争335个学额的中文大学「理学」，以及1310人争197个学额的浸会大学「工商管理学士（荣誉）」。至于一众尖子慕名入读的香港大学「内外全科医学士」有近550人报名，为该校第三受欢迎的课程。科技大学理学A、B组，分别有864及802人报名，竞逐合共402个学额。

今届联招学生人数增加5%，学位竞争更趋激烈。岭大「工商管理（荣誉）学士——商业分析与创新」只有7个学位，但有多达537人填入首三志愿，较首轮改选时多逾320人，平均77人争一位。

在首轮改选后竞争最激烈的岭大「社会科学（荣誉）学士——健康及社会服务管理」竞争有所加剧，首轮改选后原本49人争一位，变成54人争一位。至于城大其中两个工学士课程「创新与企业工程」及「智能制造工程学」，亦分别有1052及1570人报名，平均每个学位有66及65人竞逐。

林群声：人数再创新高

都大表示，有32886人申请入读该校课程，按年显著上升16%；当中选择填入首三志愿的最新申请数目达23237宗，较去年大增3成。校长林群声指，本年度首三志愿申请人数连续第五年录得增长，并再创新高，反映该校作为本港首间应用科学大学，办学理念受学生、老师及家长的信赖与肯定。

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记者 高俊谦