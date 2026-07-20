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城大全球招聘新校长 接替梅彦昌 下月展开申请及提名审核工作

教育新闻
更新时间：14:14 2026-07-20 HKT
发布时间：14:14 2026-07-20 HKT

城市大学前校长梅彦昌今年4月以私人理由辞职，由时任首席及常务副校长李振声署任校长一职。城大今日宣布，校董会已成立遴选委员会，正展开全球遴选工作，以物色合适人选出任校长，现已于国际媒体及相关网站刊登招聘广告。城大网站亦刊登招聘广告，表示下月中展开申请及提名审核工作，直至有人获聘为校长，获聘者将获得一份为期5年的合约。

城大：校长须领导大学在大湾区及国际发展

资料图片
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该招聘广告列出城大校长的职责和相关要求，指明校长「须以具远见的领导能力引领大学发展」，包括提升大学在研究和专业教育方面的学术表现，以提高大学的国际地位。校长亦须领导大学在香港、大湾区、内地以及国际的发展，包括支持城大（东莞）发展，并在校内「营造透明、负责任、具诚信和卓越的文化氛围」，确保大学的运作和决策流程按照既定政策及程序进行。

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城大表明，申请人须持有博士学位，并在高等教育领域取得卓越成就，包括曾在顶尖大学或类似机构的高层管理工作方面，具备丰富的领导、学术和行政经验，以及带领机构成功转型和变革的经验，同时须理解大学价值观和目标，及香港教育现况。

另外，申请人须能在追求学术与健全的机构治理之间取得平衡，并于复杂多变的国际高等教育环境中维持高效，以及在领导充满活力的机构应对机遇和挑战时，具备充沛精力、韧性和适应力。城大表示，获聘者将获得为期5年的合约，薪资将按其资历和经验而定。

延伸阅读：城大初创大赛 10间优胜企业获最多百万元天使投资

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