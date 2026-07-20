DSE︱中史新课程样本试卷 教师认为「易得分」 占分重高阶题目仍具挑战性

修订后的高中中史科课程将于27/28年起逐级推行，考试及评核局日前上载卷一及卷二的样本试题，前者加入20条多项选择题，后者「结构题」拆成不同占分的「细题」，不设占绝大分数的论述题。有资深中史科教师认为，考生在新制试题更易得分，尤其卷一选择题对书写能力稍逊的考生有利；亦有教师认为，占分比重更高的高阶题目仍具挑战性。

考评局日前上载适用于2030年文凭试、高中中史科修订课程的样本试卷。卷一设3部分，首部分增设20条多项选择题，每题占1分，不少题目考核考生分辨叙述对错，譬如问及哪一项并非长征对中国共产党发展的历史意义，「促成国共第二次合作，共同抗日」答案呼之欲出；亦问及多组历史名词或事件组合，如官渡之战与蜀汉灭亡、赤壁之战与三国鼎立，问哪项有因果关系。第二部分为必答的结构题，占30分；第三部分为选答题，考生须在甲部古代史及乙部近现代史，每组各「2选1」作答，每题占20分。

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必答题「拆细」 涵盖范围广

圣士提反堂中学副校长兼中史科科主任徐晓琦直言，样本试题设计「更容易执分」，题目难度偏浅，拟题手法不离选项「似是而非」，考核学生对时序的辨识能力，「对于书写能力比较弱的学生而言是喜讯」。卷一必答题与现行设计截然不同，拆成多条「细分题」，单题最高仅4分，而涵盖春秋、唐代、晚清、改革开放，范围广阔，同样对考生有利，「即使学生对4个题目中读不中个别课题，仍有3道题可作答」。然而，选答题变为「2选1」，考生难以偏重部分章节，「万一学生刚好两条都读不中的话就糟了」。



修订课程「选修部分」历史专题单元「6变3」，仅设「国家管治与制度组织」、「经济资源与社会发展」及「中外交往与文化交流」。样本试卷卷二，考生须在选择的单元中「3选2」作答，每题20分。各题设分题，占分较轻题目要求考生参考资料分析史事，亦考核考生的基础知识，如参考地图指出天坛与紫禁城；占分较重则考核论证分析，以10分为限，有别于现行试卷设25分的大分论述题。

料解决作答时间紧逼问题

徐晓琦认为题型设计参照旧制中学会考，「经历过会考的老师，相信对变动一定不陌生」，为筹备制作校本教材及题目，他已翻阅昔日会考笔记取经，又相信新制改变考生以往作答时间较紧逼的问题。



有资深中史科教师亦认同，样本试卷照顾文字书写能力偏弱的考生，而史料分析题涵盖图表、漫画等素材，重视实物及史料运用。虽然如此，卷二占分较重的题目仍考验考生逻辑思辨、多角度立论能力，足以分辨考生能力高低。

记者 佘丹薇

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