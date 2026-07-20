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港大取录4杰出运动员 共颁140万奖学金

教育新闻
更新时间：08:00 2026-07-20 HKT
发布时间：08:00 2026-07-20 HKT

本港运动员在运动领域的卓越成就，获大专院校认同。香港大学通过「顶尖运动员入学计划」，今年取录4名运动员，将代表香港出战亚运会的帆船运动员普珺丽和泳手刘建希，将入读工商管理学学士课程；刘弦成为首位获取录的高尔夫球选手，将入读文学士；剑击运动员陆浚诺则入读内外全科医学士。4人共获颁140万元奖学金。

支援学术体育双轨发展

帆船运动员普珺丽。港大提供
帆船运动员普珺丽。港大提供
高尔夫球选手刘弦。
高尔夫球选手刘弦。
港队泳将刘建希。
港队泳将刘建希。
剑击运动员陆浚诺。
剑击运动员陆浚诺。

以争取2028奥运资格为目标的普珺丽，对获颁奖学金表示感谢，让她无后顾之忧地追求双重目标，并代表香港在世界舞台上持续突破自我。热爱写作的刘弦拟主修英文研究，感谢港大的全方位支援，让她继续出征海外及实现学业理想。

延伸阅读︰接触30名IB状元 料逾8成选择入读 港大医学院直接录取29应届考生

保持本港多项游泳纪录的刘建希相信，在计划支持下，能在世界顶尖大学开展学业并继续游泳生涯，在两者之间取得平衡。陆浚诺期待开启学生运动员双轨发展，表明会继续在学业上追求卓越，在本地和国际赛事中不断提升自我。

港大表示，将为通过计划取录的运动员提供个别学业辅导、弹性上学安排、辅导资源及体格训练等支援。收生及国际生交流事务总监严志坚欢迎4人入读，指港大对能陪伴运动员在学术与体育上双轨发展，感到无比自豪，形容他们踏上新旅程、兼顾学术追求与运动抱负之际，港大将倾力支持。

本报记者

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