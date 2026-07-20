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教大STEGRAMS计划 两地10中小学加入

教育新闻
更新时间：07:45 2026-07-20 HKT
发布时间：07:45 2026-07-20 HKT

旨在鼓励学校在课堂推动联合国教科文组织永续发展目标，教育大学课程与教学学系推动的「永续发展教育与全球公民教育STEGRAMS计划」昨举行成果发布会暨颁奖典礼，将于来年加入的香港培道小学，期望通过阅读与长者服务，培养学生扩阔视野，加强认识社区。

李子建：推动可持续发展教育

计划今年踏入第八届，来年将有10间本地和内地中小学加入。教大校长李子建昨在典礼上录影致辞，指计划推动实践可持续发展教育和国际公民教育，师生教学相长，培养认识环境管理、有心为世界带来改变的新世代领袖。发起计划的教大课程与教学学系高级讲师吴卓颖形容，计划建立坚实的学习社群、大中小学跨学段教学策略和跨学段师徒制等，相信参与计划的团队越来越强大。

延伸阅读︰中大发表全港首个全球「大学可持续发展指数」 本港3大学列前20位

培道小学校监林家泰称，与友校沟通后得悉计划成效正面，而决定参加。校长陈敏仪指，学校参与「阅读」和「长者服务」两个板块，期望通过参与计划扩宽学生眼光，包括安排他们阅读吴卓颖前往南极考察的书籍，以及扩大学校现有安排探访长者的「虾仔虾孙」计划等。校董潘庆辉补充指，日后希望参照「科学技术工程数学中心」对火炭明渠生态复育的研究，发掘启德明渠的生态和污染问题，「如果小学生能够学习引起关注，有助建立他们可持续发展的概念」。

同样参与计划的浸信会沙田围吕明才小学，助理校长赵嘉俊指现今世界变迁急速，培养学生可持续发展意识相当重要，该校通过培育微藻等实践性的学习，让学生掌握STEM技能及环保意识。基督书院校长黄干文则乐见学生亲自设计项目和进行实验，「同学就像真的科学家，提出问题及作出预测，相信他们获益良多」。

记者 欧文瀚

延伸阅读︰研照顾长者AI机械人 启思小学夺总冠

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