香港书展2026｜何汉权新书《教育，家国为念》发布 近200人出席

香港书展今日（17日）举行至第三日，多位作者举行新书发布会。国史教育中心（香港）校长何汉权推出新作《教育，家国为念》，并在今日举行新书发布会座谈会，有近200人出席，包括大、中、小学校长、师生，家长及文化事业出版人士。座谈会由立法会议员李家驹主持，何汉权及陈讴明大主教作对谈，并设台下发问环节。

《教育，家国为念》新书发布会暨座谈会，有近200人出席。受访者提供

延伸阅读：香港书展2026｜教养好书推介 专家倡「郁身郁势」改善学习 启发大脑潜能

谈到新书为何以《教育，家国为念》命名？何汉权表示，高质教育的「家国为念」，会首先明白「国安家安，国破家亡」的硬道理，及理解尊重、亲爱、感恩、尽责等善良价值；陈讴明大主教则从犹太民族的立国历史演绎「家国为念」，他提出以色列人重视家庭，认识本族本国历史文化，由此孕育以色列的家国观念，产生强烈的使命感，但陈讴明补充，任何民族与国家，内部出现政治斗争愈强烈，家国为念的真正意义就会愈被扭曲破坏，损害自己及别人国家的机会就愈大。

座谈会由立法会议员李家驹主持（左），何汉权（中）及陈讴明大主教（右）作对谈。受访者提供

延伸阅读：香港书展2026｜2026书展开锣！17大书商优惠+好书推介 附特备活动时间表与电子优惠券

何汉权认为，「以学生为本，家国为念；以教育专业发展为本务，建构民胞物与的新世界观」，是教育工作者坚执的信仰，也是新作书名的原由。《教育，家国为念》一书共200多页，分５大篇章，包括香港情怀篇、家国为念篇、新世界观篇、抗战纪念特篇，以及2026两会京城劄记。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<