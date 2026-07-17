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IB状元2026｜保良局蔡继有龙凤胎齐膺状元 颜宝铃书院覆核后增一人

教育新闻
更新时间：11:26 2026-07-17 HKT
发布时间：11:26 2026-07-17 HKT

早前放榜的国际文凭大学预科课程（IB），成绩覆核结果出炉，保良局蔡继有学校与颜宝铃书院相继再增状元。其中就读蔡继有的IB榜眼招浩扬，经覆核成绩后获加分，与「龙凤胎」妹妹招慧心同膺IB状元。

连同招浩扬、招慧心两兄妹，蔡继有学校状元人数由原本6人，增至7人。资料图片
连同招浩扬、招慧心两兄妹，蔡继有学校状元人数由原本6人，增至7人。资料图片

连同招浩扬、招慧心两兄妹，蔡继有学校状元人数由原本6人，增至7人。

延伸阅读：IB放榜2026 | 保良局蔡继有学校龙凤胎 一门双杰同摘状元榜眼

招浩扬向来获妹妹盛赞学习效率超群，计划远赴英国入读帝国理工大学修读化学工程。他自幼受父亲启发，对数学、化学相关的工程领域怀有浓厚兴趣，出色的学业能力亦获本地顶尖大学认可，同时取得香港大学工学学士精英课程、科技大学科技及管理双学位课程的有条件取录。

保良局颜宝铃书院的余政锐同样藉成绩覆核突围，成为该校今届第2位IB状元。学校提供
保良局颜宝铃书院的余政锐同样藉成绩覆核突围，成为该校今届第2位IB状元。学校提供

另外，保良局颜宝铃书院的余政锐同样藉成绩覆核突围，成为该校今届第2位IB状元。校方公布考试整体数据，全校IB平均分达41.5分，考取40分以上高分的学生占比高达78%。

延伸阅读：IB放榜2026｜颜宝铃书院状元盼读工程服务社会 印度裔榜眼受医生祖父启发立志行医

记者佘丹薇

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