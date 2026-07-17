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方大东华各逾3万人报读 护理学最受欢迎

教育新闻
更新时间：07:30 2026-07-17 HKT
发布时间：07:30 2026-07-17 HKT

文凭试前日放榜，自资院校成为不少考生的升学出路。圣方济各大学共收约3.3万份申请，按年升约一成；东华学院截至前日已收到逾3.8万份申请，其中最受欢迎的护理学（荣誉）健康科学学士课程有近8000份申请，按年升逾两成。香港青年协会共接获1464宗求助，不少学生查询弹性收生及重考事宜。

方大表示，截至昨午共接获约33500份入学申请，较去年升一成，当中逾7成为学士学位。最受欢迎的是护理学（荣誉）学士课程，近9000人申请，其次为工商管理（荣誉）酒店及旅游管理应用学士和物理治疗学（荣誉）理学士，现时首轮统一招生已经截止。东华学院申请数量亦按年升一成，截至前日累计逾3.8万份，有逾3.3万份为学士学位，高级文凭申请亦达近5000份，护理课程竞争激烈，其中护理学（荣誉）健康科学学士收近8000份申请，按年增幅逾两成。该校亦录得近4000宗非本地生申请，较去年升三成。

延伸阅读：DSE放榜2026｜蔡若莲到访学校送鼓励：成绩单不能定义人生价值 勉考生积极勇敢探索

青协接1464宗求助

恒生大学截至昨日，以第一志愿计算的总申请人数达1.1万人，按年增约两成。当中金融分析及金融科技列为首选，有220名本地生及560名非本地生报读；其次为专业会计学，首轮取录日子维持至下周日。职业训练局指，社会工作、飞机维修工程、旅游及盛事管理等高级文凭课程最受欢迎，获派学位的学生须于下周一中午前完成注册。

文凭试放榜后，不少考生向辅导机构查询。青协放榜支援热线「DSE 27771112」周一至昨午共收到1464宗求助，涵盖自资学士与副学士课程选择、弹性收生及成绩覆核安排、重考、联招排位等。学友社上周六起累计接获近817宗求助，以联招课程的相关资讯为主。

记者 佘丹薇

延伸阅读：李建文-DSE不是人生终点-向梦想前行-走出精彩人生墙角寒梅

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