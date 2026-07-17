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大埔英艺幼稚园8月停办 教育局证实接校方通报

教育新闻
更新时间：08:00 2026-07-17 HKT
发布时间：08:00 2026-07-17 HKT

创校26年的大埔英艺幼稚园，近日突出传出停办消息。教育局证实已接获校方通报在今学年结束后停办，已责成校方妥善处理已取录学生的相关事宜，并向受影响家长提供适切协助。有网上帖文指，相信是业主不愿续租有关，有幼儿班家长指校方安排转校到沙田分校，并提供学费津贴，大致满意安排。

区内有足够学额供选择

教育局昨证实，已收到大埔的英艺幼稚园通报，知悉校方经考虑运作情况后，决定在25/26学年结束后停办，现正向持份者交代详情及提供协助，包括安排学生转读其他英艺分校；已责成校方妥善处理已取录入读新学年学生的相关事宜，包括退还已缴交费用、移除收生宣传刊物，并向受影响家长提供适切协助。当局指，现时大埔区内的幼稚园有足够学额供家长选择，会向学校及家长提供适切支援，包括提供区内幼稚园学位空缺资讯，并继续与学校保持联系及提供协助。

延伸阅读︰教育局公布最新学生人数统计 小一人数跌穿5万 幼稚园生按年跌约9.7%

有家长称获转读沙田校

大埔的英艺幼稚园在2000年创校，是区内知名的幼稚园之一。日前网上帖文传出该校突然停办的消息，有学前班（N班）家长留言称仍未收到校方通知，并称原先打算购买校服；有幼儿班（K1）家长则已获校长告知后续安排，子女将转校至沙田分校，校方亦提供学费津贴，形容「多数家长都满意」。有人则指校方应早已知悉业主不愿续租，惟至学期末始公布，令家长难以安排转校插班，形容「想揾学校都烦」。

本报曾致电学校查询，学校职员曾称校长谢绮媚将作回应，惟截稿前未获回复。

据当局资料显示，25/26学年截至5月底，累计27间幼稚园停办，创下5年来的新高，惟同时仅3校新注册，另有9校正申请学校注册。

延伸阅读︰50间直资学校申请26/27学年调整学费 464间幼稚园申请加学费

本报记者

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