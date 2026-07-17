30少年太空人赴内地体验航天训练 中学师妹以黎家盈为榜样追梦

港产太空人黎家盈随神舟23号升空进驻「天宫」近两个月，30名参与「少年太空人体验营」的中学生下周四展开9天行程，到访北京、酒泉等地多个国家重点航天及天文设施。来自黎家盈母校的中二学生成功获选参与体验营，称会以师姊为榜样，将来投身航天事业。太空馆馆长苏柱荣形容今届参与学生天文知识丰富，不排除更多人报名。

盼与师姊「天地对话」

徐研岚对师姊黎家盈涉足宇宙感到骄傲，形容以她为榜样。欧文瀚摄

康乐及文化事务署与香港中华总商会合办「少年太空人体验营」昨举行出发仪式，30名获选的少年太空人同场亮相，来自黎家盈母校、荃湾公立何传耀纪念中学的中二生徐研岚是其中一员，她指自己从小对科学与宇宙感到兴趣，3月主动报名活动挑战自己，最终经过3轮遴选而成功加入。巧合的是，少年太空人第3轮甄选面试当日，中国载人航天工程办公室正式公布黎家盈参与神舟23号飞行任务。

对于师姊成功上宇宙，徐研岚感到骄傲，形容受师姊勇敢追梦的精神鼓舞，以她为榜样努力，将来投身航天事业。今次旅程期待体验航天员训练之余，更希望有机会与师姊「天地对话」。

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同样入选的少年太空人，德望学校中三生胡杨，有意日后入读香港大学地球科学学系，又提到曾观看女太空人王亚平的「天宫课堂」，希望旅程中与她见面。英基沙田学院的谢乐骞，去年因面试未如理想而落选，他笑称「最想见到杨利伟」，了解他在太空的经历。

30名入选的少年太空人将到访北京、酒泉和西安，参观多个国家重点航天及天文设施，包括中国科学院空间应用工程与技术中心、航天员科研训练中心、酒泉衞星发射中心和国家天文台总部等，亦将首次参观航天推进技术研究院，并有机会亲身体验太空人训练，以及与国家航天员会面交流。

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陈国基：航天不再遥不可及

政务司司长陈国基在典礼上致辞指，体验营为热爱航天探索的年轻人揭开序幕，更是他们「编织未来梦想的起点」，特别是黎家盈成为香港首位太空人，标志着香港航天梦的历史时刻，「航天不再是遥不可及，而是努力奋斗就可成功实现的梦想」。他勉励学生把握机会扩阔视野，装备自己，日后以不同方式参与国家航天事业。

今年体验营有逾110间中学约200名学生报名参加，太空馆馆长苏柱荣指不少人「有备而来」，天文知识相当丰富，随着全城再掀「太空热」，他不排除将来接获更多报名；因应不少市民到太空馆参观神舟23号的相关展品及介绍，馆方已把「航向太空——中国载人航天之旅」专题展览延长至9月，常设展亦会新增内容。

记者欧文瀚 实习记者张骏宏

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