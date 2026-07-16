城大初创大赛 10间优胜企业获最多百万元天使投资

本港学府近年积极推动初创，由城市大学举办的「HK Tech 300全国创新创业千万大赛」，今年共吸引500多间初创参与，其中10间成为「优胜初创」，包括多间内地机构。城大表示，下届大赛内地赛区城市将由12个增至16个。

延伸阅读：城大成功回收自旋三重态激子发电 为高效有机光伏器件发展奠向

城大今日（16日）为大赛举行颁奖礼及启动礼。今届赛事吸引中港12个赛区城市的500多间初创参与，其中10间初创在新材料、半导体、人工智能等领域脱颖而出取得「优胜初创」。夺得金奖的是深圳心寰科技有限公司，专注于心血管介入成像与先进诊断方法产品研发，其余优胜机构分别来自深圳、东莞、北京等。

10间优胜初创将获得城大「HK Tech 300」计划提供专业培训、工商业网络及投资配对支持，以及最高达100万港元的天使投资。城大预告，来届赛事将新增广州、武汉、厦门及常州4个内地赛区。

担任主礼嘉宾的创新科技及工业局署理局长张曼莉指，政府将继续凝聚力量，为年轻创业家提供资源，支持他们转化成具有市场价值的解决方案，进一步推动大湾区创科发展。

延伸阅读：城大成功回收自旋三重态激子发电 为高效有机光伏器件发展奠向

城大署理校长李振声则指，会继续推动创新创业发展，助力香港巩固作为国际创科中心的地位，并强化「留学香港」品牌，以吸引更多高端人才。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

本报记者