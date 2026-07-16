Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

未来科学大奖8.13公布得奖者 邀袁国勇戴希任讲座嘉宾

教育新闻
更新时间：17:03 2026-07-16 HKT
发布时间：17:03 2026-07-16 HKT

被称为「中国的诺贝尔奖」的「未来科学大奖」，将于8月13日举行新闻发布会，公布今年三项大奖的得奖者，11月8日正式颁奖。

延伸阅读：未来科学大奖周｜科技论坛讲者王梦迪：AI将打破传统学科之间壁垒

由2016年设立的未来科学大奖，设有三个奖项，分别为「生命科学奖」、「物质科学奖」和「数学与计算机科学奖」，单项奖金100万美元（折合约784万港元）。

今年大奖周程序委员会联席主席任咏华表示，将于8月13日公布今年获奖者，大奖周11月6至9日举行，核心活动之一科学峰会，邀请了8名科学家担任嘉宾，包括两名诺贝尔奖得主。重头戏颁奖礼11月8日首次在东九文化中心举行。

延伸阅读：未来科学大奖周｜学者李丹枫遇低谷不放弃 膺年度研究员 称本港创科机遇处处

另外，大会将举办两场面向青少年的科普讲座「你好科学家」，讲者包括2021年生命科学奖得主袁国勇、2025年物质科学奖戴希。大会今年10月16日起，亦会继续在科学馆举办为期一个月的展览。

任咏华表示，科学力量已走入千家千户，随着大奖踏入第二个十年，会更积极推动香港成为亚洲科学之都。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

记者 高俊谦

最Hit
裁员潮下的反击！43岁女文员遭老板暗示「自己辞职」 霸气神回一句下场曝光 网民：搏炒先系最后赢家？｜Juicy叮
裁员潮下的反击！43岁女文员遭老板暗示「自己辞职」 霸气神回一句下场曝光 网民：搏炒先系最后赢家？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
星岛申诉王 | 还清楼按遭父母反对 原因：不想楼契摆屋企！
星岛申诉王 | 还清楼按遭父母反对 原因：不想楼契摆屋企！
申诉热话
10小时前
「豪门最强前新抱」谢玲玲为百亿长子庆生 林孝贤传恋TVB小花 前奶奶101岁面色红润精灵过人
「豪门最强前新抱」谢玲玲为百亿长子庆生 林孝贤传恋TVB小花 前奶奶101岁面色红润精灵过人
影视圈
9小时前
周毅刚非礼罪成候惩。资料图片
高级警司周毅刚警总内三度非礼女下属罪成 官：发展「地下情」属一派胡言 明显为表达自己性兴奋
社会
6小时前
瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出机外 妻忆恐怖瞬间： 脸变形鼻嘴喷血
02:47
瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出机外 妻忆恐怖瞬间： 脸变形鼻嘴喷血
即时国际
6小时前
观塘新商场「三布目」改名「The ANGLE」！ 前名启发自涉谷地标 网民：又要「去日本化」？
观塘新地商场「三布目」改名「The ANGLE」！ 前名启发自涉谷地标 网民：又要「去日本化」？
生活百科
5小时前
长者倒毙屋内传浓烈尸臭 邻居崩溃上网求救惹热议：「我屋企同个鼻都有果阵味唔散！」｜Juicy叮
长者倒毙屋内传浓烈尸臭 邻居崩溃上网求救惹热议：「我屋企同个鼻都有果阵味唔散！」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
郑秀文两饼印家姐激罕现身  打扮贵气高颜值撑答谢会  零架子一原因向Sammi粉丝道歉
郑秀文两饼印家姐激罕现身  打扮贵气高颜值撑答谢会  零架子一原因向Sammi粉丝道歉
影视圈
6小时前
李连杰爆母重男轻女自揭追仔四度失败 忆首次当爸竟感徬徨 利智细女Jada：那是你的错
李连杰爆母重男轻女自揭追仔四度失败 忆首次当爸竟感徬徨 利智细女Jada：那是你的错
影视圈
8小时前
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
饮食
4小时前