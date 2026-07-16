未来科学大奖8.13公布得奖者 邀袁国勇戴希任讲座嘉宾

被称为「中国的诺贝尔奖」的「未来科学大奖」，将于8月13日举行新闻发布会，公布今年三项大奖的得奖者，11月8日正式颁奖。

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由2016年设立的未来科学大奖，设有三个奖项，分别为「生命科学奖」、「物质科学奖」和「数学与计算机科学奖」，单项奖金100万美元（折合约784万港元）。

今年大奖周程序委员会联席主席任咏华表示，将于8月13日公布今年获奖者，大奖周11月6至9日举行，核心活动之一科学峰会，邀请了8名科学家担任嘉宾，包括两名诺贝尔奖得主。重头戏颁奖礼11月8日首次在东九文化中心举行。

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另外，大会将举办两场面向青少年的科普讲座「你好科学家」，讲者包括2021年生命科学奖得主袁国勇、2025年物质科学奖戴希。大会今年10月16日起，亦会继续在科学馆举办为期一个月的展览。

任咏华表示，科学力量已走入千家千户，随着大奖踏入第二个十年，会更积极推动香港成为亚洲科学之都。

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记者 高俊谦