港大附属学院接逾2.4万申请 多间自资院校「场面墟冚」仁大恒大各逾万人报读

今届文凭试考生及联招人数增加，学额竞争激烈。大批应届考生昨冒雨赶往自资院校报读课程，出现「墟冚」的「扑学位」场面。树仁大学与恒生大学各有逾万人报读，而开办副学位课程的香港大学附属学院，更有逾2.4万人报读。有应届考生坦言成绩未如预期，特意来报读「碰运气」。将于9月卸任的恒大校长何顺文寄语考生不必为成绩未达预期而感到气馁。

记者昨走访多间自资院校，均见人头涌涌的「墟冚」场面。仁大截至昨日共接获逾1.3万个报读申请，按年增加15%，校内有逾百人等候办理手续。该校一般入学要求为「332A2」，惟未合资格学生仍有机会获弹性取录。考获「22344」的李同学自言，对商科非常有兴趣，希望报读相关学位，早前已在恒大面试，如两校的学士学位均不录取，将转读副学士。另一应届考生彭同学，最佳5科考获12分，亦到仁大报名，他不讳言对成绩没太失望，如未获取录，将考虑往内地升学，「这里不要我，我就返去」。

仁大行政副校长周德生形容收生情况理想，以新闻及传播系、工商管理学系及社工系最受欢迎，又相信仁大首次跻身QS排名，吸引更多应届考生慕名报读。

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何顺文寄语考生不必气馁

在恒大校园昨亦见报读人潮，考获5科16分的陈同学指，早前未报读联招以外的课程，放榜后到场报读科学及工程相关学科，但坦言对获取录信心仅半；英文科仅考获2级的林同学，原先预计有16至17分，但最终获14分，大失预算，到场报读金融学科。

有考生到恒大报读课程，校方指金融、会计、环球商业管理等课程最多人申请。 何健勇摄

恒大今年首志愿本科生申请人数逾万，较去年多两成，最多人报读科目是金融、会计、环球商业管理、融合媒体及传播科技、心理学等。外地生报读人数则与去年相若。将于9月卸任的校长何顺文指，因应文凭试考生人数增加，恒大把本地生学额由去年约1705个，增至1850个。他又寄语应届考生不必为成绩未达预期而感到气馁，期望社会不要标榜「成绩至上」或过度吹捧「最高分」，更直言有大学以高额奖学金「抢学生」做法「非常不健康」。

副学士亦是不少学生的升学出路，香港大学附属学院截至昨午2时，已有逾2.4万人报名，较去年上升14%，校方发出逾万个取录通知。副校长周雪玲预料，收生标准将较往年略为上升，惟未达标者仍有机会获弹性取录。署理校长卢兆兴亦勉励应届考生，文凭试并非人生路的「终点」，即使成绩未如理想，本地仍有多元升学途径可供选择。

职训局统一收生下周一截止

职业训练局昨展开「统一收生计划」，提供约140项学士学位、高级文凭、基础课程文凭、职专文凭及文凭课程，即日起至下周一可供报名。职训局提醒所有已获派学位的学生，须于下周一中午12时前完成注册，否则学位将被取消。

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记者 高俊谦 陈洋 实习记者 张骏宏

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