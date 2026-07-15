DSE放榜2026︱红十字会特殊校8考生完试 麦劲生赞不倦学习感正能量

香港中学文凭试今日放榜，除了主流学校，亦有4626名获特别考试安排的考生收取成绩。香港红十字会辖下3间特殊学校，共有8名部分残障的应届考生完成今届文凭试。考评局公开考试总监麦劲生，今早到访香港红十字会甘迺迪中心探望特殊教育需要（SEN）的考生，同时向考生派发成绩通知书及送上祝福。

校长褒两人努力不懈备战文凭试

香港红十字会甘迺迪中心的考生谭竣羽，本身患有脑性麻痺，身体长期痉挛且双边麻痺，无法执笔或使用一般键盘，但一直希望完成文凭试，故校方为他向考评局争取最合适的特别考试安排，又提供言语治疗、职业治疗及物理治疗，以纾缓全身肌肉挛缩及紧张状态。他最终利用科技大学为严重肢体伤残学生研发的虚拟圆形萤幕键盘，以及智能电话备忘录完成部分试卷；考评局亦为他安排于大部分科目使用节略版试卷，内容约为普通版试卷一半，其深浅程度则与普通版试卷相若。

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中心另一名考生叶锦文，则患有运动障碍型脑性麻痺及癫痫。在教师及治疗团队鼓励下，他多年来兼顾学业、治疗及校队篮球训练，并透过持续训练提升身体机能、建立自信及培养坚毅精神。他在今次文凭试获准许延长作答时间和放大试卷等辅助，并将于新学年入读香港知专设计学院音乐制作高级文凭，继续发展兴趣。

麦劲生今日在红十字会甘迺迪中心校长李静雯陪同下，亲自向两人派发成绩通知书。李静雯指公开考试对SEN学生绝非易事，赞扬两人以坚毅精神，努力不懈备战文凭试，成功克服挑战，期望将来有更多方法协助有特殊需要的考生。麦劲生对能亲自将成绩通知书交予两人表示高兴，表示从他们孜孜不倦的学习之途感受到正能量，又称在亲身接触下，更贴身理解SEN考生在日常中面对的艰困。

助烟雾症考生熟习考试流程

除两人以外，亦有其他红十字会辖下考生努力应考。红十字会玛嘉烈戴麟趾学校的陈家浩患烟雾症，令热爱长跑的他需要暂停剧烈运动，以及避免情绪过度波动。校方除鼓励他培养音乐及视觉艺术兴趣，亦安排他参加国际级公开考试，让他熟习与文凭试相近的考试流程及模式，以建立应试信心。他表示希望未来成为厨师，或从事照顾小朋友的工作，将关爱延续给更多有需要的人。

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红十字会雅丽珊郡主学校的陈宇禧，患有运动障碍型脑性麻痺，手部肌肉控制能力较弱，在校方协助下成功以电脑打字完成文凭试，并获香港大学专业进修学院工程学副学士录取，期望日后改良现有轮椅设计，提升轮椅使用者的生活便利。同校的刘邦发自幼手肌能力弱，书写速度慢，获考评局批准于中文作答试卷延长考试时间，最终透过学校推荐直接录取计划，获树仁大学心理学课程取录，以于日后投身社工专业。

本报记者

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