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DSE放榜2026｜恒大首志愿本科生申请人数增2成 金融、会计等科目最多人报

教育新闻
更新时间：16:34 2026-07-15 HKT
发布时间：16:34 2026-07-15 HKT

文凭试放榜日，不少考生报读自资院校课程。恒生大学今年首志愿本科生申请人数，较去年多两成，校长何顺文指今日安排特殊面试，若学生资料齐全，可以即场发放录取。他勉励应届考生无论成绩如何，都应该为完成人生一个重要阶段而感到高兴，「倘若未达标，也请谨记DSE只是人生的一个起点，不代表人生的全部」。

今年本科生总申请人数逾万

恒大今年的第一志愿本地生申请人数比去年多两成，外地生报读数量则与上年相似，内地等非本地生学额将会增至750个。何校长透露，今年本科生总申请人数逾万，不少人之前已经报名，不少学生今日到校更改选修课程，校方同步安排特殊面试，若学生资料齐全，可以即场发放录取。随着今年文凭试考生人数增加，恒大把本地生学额由去年约1705个，增至1850个，何顺文指恒大作为私大，有灵活的空间提供更多学额，因应社会需求开设主修学科或调整课程。

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他指，最多人申请报读的科目是金融、会计，环球商业管理、融合媒体及传播科技、心理学等，个别学科竞争更为激烈。他鼓励学生读两个主修，或者一主修、一副修组合，以跨学科的角度分析不同领域，应对当下多变的环境；学生不应锁定本科方向，或只是着眼于毕业后一技之长，应更重视思考、沟通及创新能力，培养可转移到各个领域的核心技能。

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对于应届考生，何顺文寄语他们不必为成绩未达预期而感到气馁，强调香港升学途径多元，过程中能获得更多应对挑战的经验；又期望社会不宜标榜「成绩至上」或过度吹捧「最高分」，而是注重并鼓励更多学生，「如果以成绩来决定人的价值，反而与教育本意背道而驰。」

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