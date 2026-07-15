DSE放榜2026｜董玉娣中学足球健将自修PE勇夺5** 父亲度身订造训练计划成「最强后盾」

在香港中学文凭试（DSE）中，体育科要取得5**绝非易事。全港每年约有千多名考生报考该科，当中仅寥寥数人能夺5**。今年，就读屯门区保良局董玉娣中学的应届考生余熯祈，以「自修生」姿态迎难而上，最终勇夺 5** 佳绩。他的成功不仅源于运动场上的汗水，更归功于任职中学体育科主任的父亲，为他度身订造培训计划。

AI辅助自修理论

据考评局资料，今年报考DSE体育科的考生共有1481名，当中仅0.4%（约5至6人）考获 5**佳绩。对于体育科考获 5**的惊喜成绩，余熯祈坦言出乎意料。他指出，坊间针对该科的资源相对匮乏，不仅缺乏补习社的支援，历届试题数量亦有限，令自修生难以准确评估自身水平。

体育科考试涵盖理论与实习两大部分，面对理论课的挑战，余熯祈直言善用了 AI（人工智能）工具寻找资料及生成练习，以弥补传统资源的不足。他补充，「我会亲自整理温习笔记，并透过反复操练历届试题来巩固答题技巧与知识重点。」此外，他的「最强后盾」原来是父亲余俊垣。余爸爸为保良局罗杰承（一九八三）中学体育科主任，他直言，「我俩经常一同研究艰涩的理论内容，解决学术上的疑难。」

在准备实习考试时，余熯祈除了维持所属足球会的常规训练，更于临考前特别报读了专为DSE足球考试而设的练习班，并自行到七人足球场进行针对性的技术特训。余爸爸指出，最困难的项目是体能测试中的「一英里跑」。为此，他特别为儿子制定了定期的长跑训练计划，助其在试场上发挥应有水准。余爸爸补充，「我特意在家中安装了引体上升横杠，让他坚持每日锻炼。值得一提的是，在田径的短跑及掷铁饼项目上，他利用了校内的成绩申请豁免，直接取得该部分的满分，从而将节省下来的时间集中应付其他弱项。」

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「碎片化时间」 兼顾运动与社交

余熯祈除在体育科取得佳绩，在中文及数学科亦考获 5*佳绩。被问到儿子如何安排时间以达致「文武兼备」，余爸爸分享，由于球会常规训练通常安排在晚上6时至8时，儿子学会了把握每分每秒。「他的功课大多在学校完成，放学后或乘车往返球场的途中，都会用来温习。」余爸爸观察到，儿子纵然训练繁忙，但胜在时间分配得宜，能将「碎片化时间」发挥到极致。除学术外，余熯祈亦能在球场与校园结交好友，成功在运动、学业与人际关系之间取得平衡。

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冀入中大体育系

至于未来发展路向，余熯祈坦言儿时曾梦想成为职业足球员，但随着年龄增长，明白香港职业足球对体能及速度有极高要求，加上考虑到现实的生计问题，故决定向体育教育发展。他目前的志向是报读香港中文大学体育运动科学系，期望未来能与父亲一样，成为一名作育英才的体育老师。对于儿子的决定，余爸爸深表支持，认为这不仅是一种职业上的「传承」，更是儿子找到了真正适合自己的志向。

回顾整个 DSE 备战过程，余熯祈对父亲的无私付出满怀感激。「很感激爸爸在百忙之中愿意抽时间陪我温习、协助我训练，更经常驾车接送我往返九龙与港岛的球场。这让我节省了许多交通时间，能有更多空档温习及休息。」对于今次体育科取得佳绩，父子俩计划以一顿家庭晚餐作结，在平淡喜悦中，迎接人生下一个新阶段。

记者 苏丽珊

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