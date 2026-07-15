DSE放榜2026｜香港华仁书院状元患先天眼疾 视力剩不足一成 日温10小时克服学习困难

传统名校香港华仁书院诞生1名状元郑子弦，属特殊教育需要考生。他除了在中英数，亦在地理、历史及经济科考获5**佳绩，公民科达标。

目前近视逾2000度 未来有机会完全失明

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郑子弦出生不久便确诊患有先天性眼疾，目前近视逾2000度，并患有眼震，视力仅余不足一成，且情况持续恶化，未来有机会完全失明。然而，他没有向命运低头，在家人及师友支持下，凭着坚毅意志克服视障带来的学习困难，以平板电脑放大教材阅读，一字一句抄写笔记，每天温习约10小时，并苦读至凌晨一、两时，最终成为今届DSE状元之一。

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提到升学计划，他坦言虽然早前已获4所英国大学取录，但中三时曾随老师到高等法院参观，深受启发，因而对法律产生浓厚兴趣，希望入读港大政治学与法学双学位课程，将来成为一名大律师，坦言相信「法律能带来平等」。除了学业表现出色，郑子弦亦热爱棋艺，自初中开始学棋，现为学校棋艺队队长，曾于联校棋艺比赛中获奖，展现学业与课外活动兼备的一面。

郑子弦父母均为公务员，其父郑柏伦对儿子考获佳绩感欣慰，大赞儿子非常努力，料今晚一起吃饭庆祝。

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