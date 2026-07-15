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DSE放榜2026｜英皇书院超级状元崇拜袁国勇 冀向骨科发展 校长赞为百周年校庆锦上添花

教育新闻
更新时间：13:25 2026-07-15 HKT
发布时间：13:25 2026-07-15 HKT

今年是英皇书院100创校周年纪念，该校中六生陶则然在化学、生物、地理科及数学延伸部份夺得5** ，成为该校的「百周年超级状元」。他希望就读医科，目前以骨科为主要方向。校长黄秋玲形容陶则然为人沉实、有自己的目标，希望他能建立更强的自信心、更好地认识自己。

陶则然忆述中四了解职业志向时，有医科的师兄分享后发现医科既具挑战性亦能运用知识助人，认为很有意义，加上喜爱踢球的他和队友们均曾经「拗柴」，相信从医就能助己助人，目标将是入读本地的医学院，目前倾向骨科专科。他表示自己相当崇拜香港大学微生物学系传染病学讲座教授袁国勇，指对方在2003年沙士及新冠疫情时表现非凡。

面对文凭试，陶则然坦言「无人读书时没有压力」，例如自己对中文科最感困难，因「没有绝对的答案」，实用文表现亦较为逊色，故需要多看和善用科技协助。闲时他除了外出踢球，亦会吹小号、听音乐等，特别透过团体活动和与朋友游乐，暂时放下读书和生活的压力，他亦感谢父母一直支持自己参与不同课外活动。

校长黄秋玲认为，陶则然的成绩为该校百周年庆「锦上添花」，又赞扬他多才多艺之余为人沉实、努力，在试后更曾向师长表示部分科目发挥未如理想，强调对学生表现保持平常心。她期望他抱有更强的自信心、建立更好的基础，并在大学多加发掘自己的其他面向和才能，力求更大进步。

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