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DSE放榜2026｜培正中学两状元受中大人热情友善感染 被校园环境吸引 有意入读该校医科

教育新闻
更新时间：12:51 2026-07-15 HKT
发布时间：12:51 2026-07-15 HKT

培正中学在中学文凭试诞生两名状元，其中在M1同获5**佳绩的熊铠荞更晋身「超级状元」；状元何卓诺则考获6科5**，M2获5*佳绩。两人原本只期望分数足够入读自己心仪学科，对成为状元是喜出望外。

两人志向一致，均希望入读中文大学医学系，修读内外全科医学士（MBChB）。谈及确立升学方向的契机，他们指在中五暑假时，曾一同参与中大医学院举办的「暑期临床体验计划」，当时深受中大人的热情友善所感染，并被中大舒适写意的校园环境所吸引。熊铠荞分享，自己从小就对医学深感兴趣。父母虽期望她从医，但从不施加压力，反而透过医疗游戏引导，循循善诱，让她能顺从心意、自主抉择。

至于何卓诺，则是受到无国界医生的分享所启发。他深信每个人都应发挥所长以回馈社会，并感叹无国界医生在战火纷飞的国家服务，每日面对生离死别，却依然竭尽全力拯救每条生命，这份崇高精神深深打动了他，因而立志行医。

在读书心得方面，两位Gen Z均善用网络平台持续自我增值，除了会利用AI去推测考题方向，同时也会在Threads翻查网民的应试技巧。对于考获好成绩，二人均不约而同地把成果归功于身边的人。熊铠荞认为，「考DSE就像跑马拉松，沿途有一群同行朋友互相鼓励、互补不足，令心情不再迷惘。」何卓诺则自言是幸福的人，「多谢父母给予适当压力，推动我一直进步。」

备战文凭试期间，两人都曾面对低潮期，身为Mirror Eden忠粉的熊铠荞会听《e先生连环不幸事件》来减压；何卓诺则偏爱陈奕迅，用《重口味》为自己打气。

对于近期实习医生KOL事件，两人并未多谈，但他们认为：「作为医科生，应该先清楚对错界线，知道甚么该做、甚么不该做。」

两位状元的家长都有陪伴子女取成绩单，对于子女考获佳绩，两人的父母都感动得「眼湿湿」。熊铠荞的父母希望她成为一个有同理心的人，由心而发去帮助他人。对女儿取得好成绩，笑言要办McDonald派对庆祝。何卓诺的妈妈则强调饮水思源，希望儿子日后有所成就，回馈母校、回馈社会；就儿子成为状元，全家可能吃何卓诺最爱的寿司庆祝。

记者：唐绮晴

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