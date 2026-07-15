DSE放榜2026｜圣保罗男女中学诞3超状2状元 成今届大赢家 有状元患先天心脏病 望行医照顾病人

传统名校圣保罗男女中学成为今届文凭试大赢家，共诞生3名超级状元和2名状元，两名超级状元马端行和陈凯然，同样选修生物、化学和经济；状元蔡善行、庄以临和超级状元王绎嘉则修读生物、化学和物理，5人均以入读医科为目标。

患有先天性心脏病的状元庄以临透露，自己患有先天性心脏病，大约半年发病一次，他形容医生们都相当关顾，容许家人陪伴在侧，希望入读中大医学院，将来成为照顾病人全方面福祉的医生。蔡善行身边有朋友患上情绪病，但不知道如何帮助他们，期望到港大医学院学习，为受情绪病困扰者寻找「解药」。马端行出生不久就要入住深切治疗部9日，她引述家人称当时非常紧张，但最终安然无恙，令她感受到医生对病人的作用。

对于平日如何减压，蔡善行表示在备战时会去观看师弟妹参加的不同比赛，平日亦会独自或与他人一同玩《马里奥赛车》等多人游戏，强调与朋友外出和调剂生活相当重要，凌晨有与庄以临在内的友人看法国对西班牙的世界杯比赛。王绎嘉平日喜爱打篮球，他坦言在备试期间打少了，取而代之的是听音乐和看Youtube影片，强调要有适当的休息。陈凯然则指兴趣和朋友均重要，在读书时也要分一点时间培养兴趣，因为兴趣会陪伴自己走更长的路。

早前该校学生卷入「药倍安心」涉「请枪」争议引起社会关注，蔡善行坦言事件多少打击学生们的心情，但相信同学们大部分的科研成品都是自行研发，不会为获奖而放弃底线。被问到实习医生Angel的行为，庄以临强调医科学生应紧记自己初心而非为「晒命」，王绎嘉亦称守法和尊重病人是做合格医生的重要一环。