DSE放榜2026｜英华女学校超状 对法律兴趣极大 受经商父母薰陶 冀入港大工管法学士双学位课程

英华女学校超级状元唐小雅，在核心科目与选修的中国文学、中国历史、经济及数学M1全获5**，放榜后对自己夺得超级状元十分惊喜和喜悦，形容是始料不及，认为是努力和运气的双重加持的结果。得知成绩后，她亦第一时间传讯息与经商的父母分享喜讯，十分感恩双亲一路以信任与鼓励支持自己。

升学规划方面，她目标修读港大工商管理学学士（法学）及法学士双学位课程，因为她自幼喜爱文史，也曾经参加过不少的法律相关的活动，令她对法律产生极大兴趣。修读经济则与父母的工作有莫大的关系，她的父母从事商业有关的工作，经过的多年薰陶，以及其本身对经济科的兴趣，使她选择商科继续留港深耕。

回顾读书历程，数学科的粗心失分曾经是她最大难关，父亲教导她「要承认自己不是数学天才」，以一种谦虚的心态去学习数学，不必执著难题，务必确保打好基础，再去钻研难题。为了让自己的数学科取得更好的成绩，她更以错题簿学习法，不只抄完整题目，而是详细纪录卡题位置、错误的思路及原因，再附上对应的解题思路，通过长年累月的积累，最终取得高分。

她亦分享多套实用温书方法，包括坚持早睡早起，每日最少睡七小时（十一点前就寝清晨七点起身），考试前两个月每日八点半操模拟卷，配合DSE开考时段，以训练在清晨保持最佳的头脑状态。

