DSE放榜2026｜协恩中学超状刘彦彤 形容医生为神圣职业 有意跟随家姐步伐入中大医学院

今届「超级状元」之一，协恩中学刘彦彤在中英数，连同物理、化学、生物、数学延伸部分(M2)悉数摘得5**，公民科亦达标。她透露有意跟随就读中大医学院的家姐步伐，报读中大医科，立志成为兼具同理心、以助人为本的医生。

协恩中学状元刘彦彤决心从医 读医姐姐分享备考及读医经验

DSE放榜2026｜协恩中学状元刘彦彤（图片来源：《星岛日报》）

谈及从医初心，刘彦彤形容医生是神圣职业，启发来自自身就医经历。她指过往就算只是普通伤风感冒，负责医生都愿耐心聆听病人不适、细心体谅患者感受，这份温柔专业的态度，令她立定决心从医，期望日后以同等体贴、具同理心的态度对待每一位求诊者。家庭环境对她影响深远，现就读中大医科四年级的家姐，时常以过来人身份，分享备考及将来读医应对压力的实用心得；父母同为中大IT毕业生，从未强迫她拣选特定学科，只鼓励她追寻真正热爱的方向。她亦补充，升中时结识同样有志报读医科的好友，「见到她努力，我就更加有动力」，成为砥砺伙伴。

刘彦彤于升中时结识同样有志报读医科的好友，有砥砺伙伴同行，激磡自己进步。（图片来源：《星岛日报》）

被问及早前实习医生涉泄露病人私隐风波，刘彦彤直言，医生最重要是专业操守，无论处理病人资料、运用医疗资源都必须谨守规矩。针对近年输入内地医护人才，她坦言有关安排无可避免会加剧行业竞争，而本港医疗系统本身负荷已沉重，未来从医竞争压力势必加大，但相信「香港的医生会有一定的竞争力」。至于公营医疗收费加价措施，她认为各项调整均经相关部门深思熟虑后才推行，相关安排反映背后医疗体系面对的各种现实考量。

（图片来源：《星岛日报》）

面对不少学生依赖AI整理资料、温书，刘彦彤自有一套独特温习心法，强调「方便、易睇」同时会以问题形式去引导自己归纳所学。她习惯亲自整理各科重点笔记，认为更容易牢记；强调温书成效取决于知识吸收程度，而非埋首温习的时长，应跟随自身学习节奏。她分享闲暇时透过听歌、弹琴、散步纾缓压力，笑言弹琴只属业余爱好；亦有关注世界杯赛事，但称只是「即兴睇」，没有特定支持队伍。她更笑称，「学习也可以是一种兴趣」，享受吸收新知识的过程。英文科王老师亦大为赞赏，指刘彦彤凡事力求尽善尽美，日常读书态度专注认真。

刘彦彤对于大学生活充满期待，毕业后会留港行医，运用所学服务本地市民。她认为作为医生除了要具备专业知识外，更要学会共情，设身处地理解每位病人的痛苦与需要，以温柔细心的态度提供医疗服务。

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