DSE放榜2026｜圣保罗书院超级状元朱玮韬  选修历史经济 拟留港读法律

圣保罗书院的朱玮韬在文凭试取得6科5**，另外在数学延伸部分M1，同样亦取得5**，加上公民与社会发展达标，成为该校2019年后的首名超级状元。

他表示，将来计划修读港大工商管理学学士（法学）及法学士双学位课程，并在港成为执业律师。他表示，报名英国学位是后备选项，在港就读法律是更直接的途径。

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朱玮韬的选修科包括伦理与宗教、历史与经济科，一般被视为文商科。被问到如何看待社会重理轻文，他强调最重要是兴趣，自己对理科兴趣不大，即使「挨」过文凭试亦没有意思。对于外界忧虑人工智能取代律师职位，他认为律师须承担法律责任，是人工智能所不能取代。

记者：高俊谦

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