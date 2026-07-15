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DSE放榜2026｜圣保罗书院文科生朱玮韬成超级状元 拟留港读法律

教育新闻
更新时间：11:47 2026-07-15 HKT
发布时间：11:47 2026-07-15 HKT

传统名校圣保罗书院诞生一名男超级状元，中六生朱玮韬取得6科5星星，加上公民科达标及数学延伸部分M1取得5星星，成为该校历来第二名状元。作为「文科状元」的他，计划就读香港大学工商管理学学士（法学）及法学士双学位课程，将来在港执业做大律师，指法律有趣之处在于「没有黑与白」。

「每人都曾被人冤枉」

朱玮韬表示，曾报读英国大学，指当地相类学位的收生要求较低，是一个「保障」，考虑到在英就读大学，一年学费已要30万港元，加上住宿开支，认为在港就读大学，相对较划算。

被问到为何以大律师为志愿，他自言想法在中三、中四萌牙，认为法律的有趣之处在于「没有黑与白」、「并非二元」，有很多可能性。他忆述去年暑假参加工作体验活动，曾旁听高等法院的刑事案件，亲睹即使当事人是毒犯，衣衫褴缕、有案底，律师仍会坚持替他寻找证人供词的不一之处。「每人都曾被人冤枉，亦难以解释清楚」，他希望实践无罪假定原则，帮助社会上的弱势社群。

近年人工智能（AI）普及，专家曾警告法律行业是最受影响的行业之一。朱玮韬认为，没有人能肯定AI会取代哪些学科，「与其去估，不如去做有兴趣的，做得好就不会被取代」。

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指文科不稳定 但可训练建构论点

朱玮韬的选修科包括历史、经济及伦理与宗教及经济，是少见的「文科状元」。他坦言，自小喜欢阅读，尤其是非虚构类书本。相对于理科科目，他指文科难以靠操卷提升成绩，「你可以称（文科）不稳定，但它能训练你在压力下，建构论点、援引资料」。

对于本港社会「重理轻文」，他认为选科应该根据兴趣而行，直言「即使选下物理、化学和生物，挨过文凭试这关也好，做到医生亦不会开心」。他强调必须有热诚才会做得好，无论行业是否优势产业，亦可以有一定成就。

记者：高俊谦

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