DSE放榜2026｜保良局罗氏基金中学首诞状元 超状对成绩感惊喜 放榜前彻夜难眠 靠睇世界杯减压

DSE放榜2026｜今年有三间中学首次诞生文凭试状元，就读将军澳的保良局罗氏基金中学的黄乐彦以化学、物理、资讯及通讯科技，及M2 (延伸数学）均获5**膺为「超级状元」。黄乐彦坦言对结果感到惊喜，始料不及，他昨晚更心情紧张得彻夜难眠，惟观看世界杯法国对西班牙的赛事减压。

保良局罗氏基金中学首诞「超级状元」超级状元黄乐彦：行医梦，用生命协助生命

提到升学规划，黄乐彦有意入读中文大学环球医学课程，指自己对中大校园环境熟悉，感觉较为亲切；加上课程设有师徒计划，学生可在修读期间跟随医学界专家，了解医疗发展。他续称，未来倾向留港行医，形容香港是他「土生土长」的地方，期望日后「用生命协助生命」，回馈社会。

DSE放榜2026｜保良局罗氏基金中学超级状元黄乐彦

零补习夺 5**！超级状元黄乐彦利用「番茄工作法＋AI」高效备战

提到读书心得，黄乐彦坦言过往未有补习，主要依靠课堂专心听讲，并在课后运用「番茄工作法」及自制笔记巩固知识。他认为学习需张弛有度，遇到不明白之处应适时休息，「大概温习25分钟便休息相应时间」，以免精神过度绷紧。他又提到，在备战文凭试期间曾运用人工智能（AI）协助拟定约12篇范文题目，形容AI是巩固知识的有效工具，并认为在现今趋势下难以避免使用，关键在于自我调节，善用AI作为人类的「另一双手」。作为过来人，他寄语师弟妹凡事尽力而为，并期望未来能回馈社会。

DSE放榜2026｜保良局罗氏基金中学超级状元黄乐彦感激父母的支持，特别感谢母亲在考试期间的陪伴。（图片来源：《星岛日报》）

保良局罗氏基金中学校长与母亲成状元最强后盾

成功背后离不开家人支持，他特别感谢母亲在考试期间的陪伴，并经常提醒他放松心情、不要过度紧张，得以「良好心态」应试。保良局罗氏基金中学校长孙嘉俊形容，今日是全校上下共同庆贺的日子，学校过往公开试成绩一向表现出色，形容今届成绩「锦上添花」。

（图片来源：《星岛日报》）

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