DSE放榜2026｜保良局董玉娣中学状元 中三起不补习 独特「站立温习法」防瞌睡 现于哈佛读暑期课程

屯门的保良局董玉娣中学今年再诞文凭试状元，该校李心儿考获6科5**佳绩。目前正于美国哈佛大学修读暑期课程的她，未能亲身领取成绩单，由母亲及姐姐代领。李心儿透过视象会议接受传媒访问，期望将来留港升读医科，强调并非为追求名气与权威，而是希望成为一名具同理心、能让病人信任的仁医。美加墨合办世界杯，李心儿在当地亦紧贴赛事，本身是哈利卡尼（Harry Kane）的忠实粉丝的她，期望英格兰夺冠。

董玉娣状元赴美修读哈佛暑期课程 亲人代领成绩单

（左起）李心儿班主任温玉华、班主任何尚峰、校长刘子聪、李心儿母亲及其姐姐。

李心儿坦言，立志行医的初衷，源于观察到本地公立医院医生与病人的相处时间往往极短。她深感无奈，希望未来能成为一位耐心聆听、与病患建立深厚信任关系的医生，「我不想追求甚么学术权威或名利，而是希望能切实关切病人的需要。」提到早前有网络红人（KOL）医生卷入操守争议，她认为行医者绝不应以名利为先，违规者应受相应处分，这亦是她未来行医的重要警惕。

中三停止补习3大考量 推独特「站立温习法」

在现今「补习成风」的学习环境下，李心儿自中三起便停止补习。她解释背后有三大考量：首先是体恤父亲作为家中唯一经济支柱，不愿补习费加重家庭负担；其次，她认为学校资源与支援已极为充足，不逊于补习社；最后，她倾向自主编排作息。「去补习社时间会被硬性规定，放学后已经很累，硬著头皮去只会适得其反，我更喜欢靠自律来学习。」李心儿亦曾尝试学校推荐的AI工具，但发现解答偶有出错，为确保准确性，她更倾向直接向老师请教，亦合乎她对求学求真的坚持。

保良局董玉娣中学状元李心儿的成绩单今日由其母亲（左）及姐姐代领。

谈及温习心得，李心儿分享了独特的「站立温习法」。她笑言坐着温习容易打瞌睡，站立则能有效提神。备考期间，她每日最多温习8小时，早上专注记忆和背诵学术内容；下午和晚上则操练历届试题，并坚持在深夜12时前入睡。此外，她每日下午均会抽空与家人或朋友打羽毛球及乒乓球，藉运动纾缓压力。

佳绩背后，李心儿将功劳归于身边人。「老师经常主动关心我的学习进度，甚至在深夜也会回复问题。」她感谢与她并肩作战的好友，一起温习及消遣，令漫长的备考过程不觉孤单。而家人的体谅更是她最强大后盾，父母和姐姐从不施加学业压力，给予莫大自由度与信任。目前身处美国的李心儿，修读哈佛课程之余，亦受惠于当地主办世界杯「没有时差」的优势，每天紧贴赛事。作为英格兰队及球星哈利卡尼（Harry Kane）的忠实粉丝，她兴奋表示期望英格兰能顺利夺冠。

由于李心儿获得由哈佛大学香港校友会教育基金举办的2025年「哈佛书奖」奖学金，现正负笈美国哈佛大学修读课程，故未能亲身回校领取成绩单。（图片来自校网）

家人采「自由放任」 态度 无压力反成就状元

李心儿母亲及姐姐今日代取成绩单。李妈妈对女儿成为状元深感诧异，形容心儿热爱阅读，常到图书馆借书，特别钟情英国文学及香港作家作品。姐姐补充，父母对心儿学习采取「自由放任」态度，不仅没有施加压力，反而常劝她不要整天留在家读书，多出门活动，直言「她的读书压力大概来自于自我要求」。

董玉娣中学连续两年诞生状元，去年应届考生黄泓智更荣膺「超级状元」。校长刘子聪指李心儿学业优异之余，亦是校内乒乓球队队员，「学生不能只靠死读书，透过课外活动学习待人接物、管理情绪和压力，才能在文凭试期间保持稳定表现。」他笑言，近年文凭试开考前，他都会亲手为每位考生书写并制作类似挥春的「过胶红纸书签」作精神鼓励，不少校友至今仍好好保存。

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