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DSE放榜2026｜嘉诺撒圣玛利书院状元 参与肿瘤科体验计划受启发 冀读医服务市民

教育新闻
更新时间：11:21 2026-07-15 HKT
发布时间：11:21 2026-07-15 HKT

嘉诺撒圣玛利书院的姚祉琳，是今届文凭试状元之一，她在中英文、数学（必修）、物理、化学和生物6科均勇夺5**佳绩。她对科学充满热诚，曾参与肿瘤科体验计划，深受医生启发，认为医生对病人身心均有重要影响，冀留港攻读医科服务市民，但未选定哪所大学的医学院。

姚祉琳坦言，成绩较学校预测高，「无谂过呢个成绩」，得知喜讯后家人亦相当感动。她感激家人平时不作过度管束，给予她极大的信心和支持。提到报读医科的启发，她指曾经参加暑期实习，到医院肿瘤科参观体验，发现医生除了医人，还可医治心灵，医生的说话可令病人心情变得乐观，「医生一两句说话可以影响很多，身心上都可以帮助到病人」，她感到非常震撼，故决志于成为医生。对于AI运用于医学上，姚同学也有留意相关的医学风波，认为AI可以担当协助角色，但不能取替医生的专业判断，「最重要是医生保持谦逊的心才能帮到病人，须靠自己保持正直，坚守内心底线。」

嘉诺撒圣玛利书院状元姚祉琳（图片来源：《亲子王》）
嘉诺撒圣玛利书院状元姚祉琳（图片来源：《亲子王》）

谈及读书心得，她坦言自己容易受成绩影响心情，惟情绪对备战DSE相当重要，因此会尽量抽时间休息，减轻心理负荷；运动亦是减压的好方法，姚同学指自己会选择打羽球球。她亦善用Flashcard（记忆卡）重温问题，并辅以网上工具检查答案，让学习更具效率。她亦提到「Study Leave」期间，困在家中不断温习感到难以忍受，故相约同学回学校温习，在熟悉的环境互相鼓励，还有老师抽空补课指导，温习自然更为起劲。

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