DSE放榜2026｜沙田崇真首诞状元郑一力 常出入医院受医护照顾 盼读医传递温暖

在今年的香港中学文凭试（DSE）放榜日，沙田崇真中学迎来该校首届状元的诞生，DSE状元郑一力在中文、英文、数学、化学、生物、物理科目取得5**，数学延伸单元二5*，并于公民与社会发展科达标。

沙田崇真中学，今年首次诞生文凭试状元。

郑一力指读医科向来是他的升学目标，他透露，因为身体状态欠佳的缘故，需要经常进出医院和诊所，而医护人员无微不至的照顾，激励他投身医学界。他盼望未来能学成行医，将这份对病患的温暖关怀继续传递下去。

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沙田崇真中学助理校长卢晋铭表示，郑一力的状元之路并非一帆风顺。在中一时，他的成绩其实处于下游（约全级第90名）。然而，他凭借自身努力，成绩不断进步，最终在文凭试中取得瞩目成绩。

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卢晋铭表示，郑一力一直以平常心面对考试，因此对于成为本届状元感到始料未及，更形容这次是「超常发挥」。同时，他也由衷感谢学校老师一直以来的悉心帮助。

记者：陈洋

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