DSE放榜2026｜喇沙书院状元听歌减压 爱听谭咏麟《雾之恋》 望获赠「校长」9月演唱会门票

传统名校喇沙书院诞生两名状元，分别是许乐与庄梓谦，两人均选修物理、化学、生物及数学科延伸部分单元二（M2），其中许乐更凭M2 5**的佳绩而膺为「超级状元」。两人均决定升读本地医学院，并称赞学校举办丰富的医院实习活动，能与众多医学院医学院「师兄」交流，奠定了两位状元读医的志向。

虽然成绩优异，但说起备考时最「怯」的科目，两人均笑称「科科都担心」，尤其是必修的中英文科，没有明确的评分标准，主观性高，导致得分波动较大。他们特地利用人工智能（AI）就往年试卷模式模拟挑战题，尽力把握阅读卷得分位，亦由AI推荐合适的修辞和铺陈手法，为写作润笔。不过他们都说，最信赖的仍是「精准把关」的学校老师们，AI只是学习过程中的辅助工具。

谈及备考时的减压方法，许乐坦言Study Leave（温习假）时压力最大，「掉了不少头发」，所以温习间隔会放松听歌，最爱的是K-pop男团Stray Kids，励志潇洒的歌词推动自己迎难而上；庄梓谦则酷爱听「校长」谭咏麟的金曲，尤其是《雾之恋》，希望能获赠「校长」9月的演唱会门票。

关于近日有女KOL实习医生违反医院规定被解雇一事，两位即将步入医学院的状元均表示遗憾。许乐认为事件揭示医学伦理的重要性，对从业者是个很好的警惕；庄梓谦则深入个人品格层面，认为即使争取到医生这种坊间认知中的「成功职业」，也不能忘记谨言慎行。

最后被问到为何决定本港升学，许庄两人均表示香港是供自己长大、读书的家，希望以自己所学回馈社会。两人在医院实习期间曾接触来自各阶层的病人和家属，意识到社会不同背景人士的需要，希望能在医护领域发挥所长，服务大众。