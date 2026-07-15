DSE放榜2026｜皇仁书院超级状元吴家颖 鼓励善用AI辅助温习 打算入读港大医学院

中学文凭试（DSE）今日（15日）放榜，传统名校皇仁书院诞生1名超级状元及2名状元，刷新该校历届最佳纪录，3人均计划在港升读医科。

今届超级状元之一的吴家颖在中英数、数学延伸部分（M2）、化学、经济及物理科均考获5**，公民科亦达标。他感谢父母一直给予充足自由度，尽量满足其学习需要，不刻意施加压力；亦感谢一班朋友每天陪伴到图书馆温习，无私分享笔记、互相勉励，以及感谢老师耐心解答疑难，成为他备战文凭试的重要后盾。

谈及备试心得，吴家颖透露主要透过反复操卷，提升答题技巧，亦会善用人工智能（AI）协助学习，尤其用于理解化学及物理等抽象概念。他鼓励师弟妹多善用AI辅助温习，但不建议完全依赖AI整理笔记。AI发展迅速惹人类被取代忧虑，他认为应抱持开放态度，与其担心被取代，不如学懂拥抱AI。他相信医疗行业会随时代不断演变，人们应持续提升自己、熟习AI工具，当科技进一步发展时，便能更得心应手应对。

即将揭开人生新一页，他打算入读香港大学医学院，成为医生，甚至投身医学研究。他解释本港人口老化，医疗需求持续增加，希望凭自身所学回馈社会，为本地医疗出一份力。近年不少尖子选择赴海外升学，他坦言决定留港，尤其家人年纪渐长，留港更便利照顾，亦因为香港是他成长的地方，有深厚归属感。针对早前明爱医院实习医生兼港大医科生因连串不当行为惹起争议，他认为无论是否KOL，医护人员都应时刻保持专业操守。提到大埔宏福苑火灾，他直言感到非常心痛，但亦认为继续前行，以让社会更安全发展。

至于状元赵汝谦，考获中英数学、生物、化学及物理5＊＊及公民科达标，数学延伸部分（M2）则考获5＊，与超级状元可谓擦身而过。他对成为状元感到荣幸，透露亦有利用AI辅助温习；又感谢父亲每日接送前往考场，以及母亲制作补品支持；他同样计划入读港大医科，盼成为医生解决市民身心健康等问题，他认为人类与AI应该取长补短，惟医生「医病亦医人心」，AI暂时未能做到，相信医生角色在未来仍然非常重要。

被问到摘星秘诀，赵汝谦直言努力温习外，亦要有适当放松，才能行更远的路，他完成英文考试后，已跟同学吃甜品逛街。他亦提到，宏福苑火灾让其化悲愤为努力，更有动力贡献社会。

另一状元唐明德，考获中文、英文、数学、生物、化学及物理科5**；数学延伸部分（M2）5；及公民科达标。他打算入读中大医科，直言疫下体会到医护人手短缺，故盼能成为他们的一份子贡献社会。