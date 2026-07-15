DSE放榜2026｜拔萃女书院诞两状元 其中一人受长期病患妹妹启发 立志留港读医

拔萃女书院今届中学文凭试（DSE）诞生两名状元，分别是程熹和罗苡庭。两人在中英数及物理、化学、生物三科理科均取得5**佳绩。程熹将赴英国牛津大学攻读电脑科学，而罗苡庭则受到患有长期病患的妹妹启发，立志留港攻读医科，冀为医疗界贡献力量。

程熹(左)和罗苡庭(右)。卢江球摄

两名状元成绩优异，但学习历程各有不同。作为学校领袖生的程熹考获佳绩，她谦虚地表示：「同学不少都具有成为状元的潜质，文凭试也有部分运气成分。」她坦言曾在一科考试后感到失手，但在父母和朋友的安慰下学会展望将来。为了筹备升学学费，她目前正为师妹补习。她选择赴英国牛津大学修读电脑科学，期望能「体验异地文化、拓阔视野」，毕业后再回港就业。

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另一位状元罗苡庭则选择留港升学、修读医科，目前尚未决定入读哪一间本地医学院。她表示，决定深受妹妹的经历影响。妈妈罗太补充指，幼女因早产患有短肠症，出生首三年都在医院度过，甚至需要搬到医院附近方便照顾。罗苡庭感激医护人员对妹妹的关心与付出，深受启发而立志从医，冀能运用不断发展的医疗科技帮助病人。

卢江球摄

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除了学术成绩优异，罗苡庭也是学校田径队成员，每星期需花费3至4小时训练。她认为，时间分配对备战DSE相当重要，并感激队友和朋友的支持。她透露，在备考期间，每日会温习6小时，更会用AI帮忙出试题和改作文。对于获得状元殊荣，她坦言感到出乎意料，又指应考时觉得自己没有发挥得很好。