Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE放榜2026｜浸大王锦辉中小学首名状元刘子湉曾跳级 冀入中大读脑神经科学

教育新闻
更新时间：12:31 2026-07-15 HKT
发布时间：09:00 2026-07-15 HKT

首诞状元的香港浸会大学附属学校王锦辉中小学，该校刘子湉在文凭试考获中英数、化学、生物及经济夺得5＊＊佳绩，数学延伸单元二（M2）取得5＊，在公民与社会发展科达标。刚从挪威返港的她对成绩深感满意。妈妈本身是中文大学物理学教授，父亲从商，从小在中大教职员宿舍居住的刘子湉，对中大校园有深厚独特的感情，形容「就像家一样」，她首选报中大医科。

刘子湉透露，对脑神经科学特别感兴趣：「大脑控制著我们的肢体、语言，是人体最神秘的部分。」为了实践抱负，她早已作好准备，不仅在威尔斯亲王医院进行影子实习、参与中大夏令营，闲暇时更通过书籍自学医学知识。基于对医学的强烈兴趣，她期望未来能投身医学科研，并关注著大湾区的科研发展。但她自谦称目前对科研了解尚浅，「要等进入大学后，才知道科研是否我真正想走的道路。」

延伸阅读：DSE放榜2026︱全方位升学攻略 JUPAS改选/八大热门课程/弹性收生资讯 (持续更新)

优先考虑在港读医的她，亦考虑海外升学，首选报读化学系。她指海外的医科课程周期长、学费高昂，即便有奖学金也难以全数覆盖支出，加上海外医生的薪酬待遇不及本港，故不考虑海外读医。

在中学阶段，刘子湉对物理学产生浓厚兴趣，但身为物理学教授的母亲却反对她报读物理，认为学科与她的医学升学规划未能契合，刘子湉笑言，「物理知识固然重要，但后来我经过对升学分析，选修了学习压力相对轻松的经济科。」提到读书心得时，她直言素有「死亡之卷」之称的中文科是最大挑战，认为卷二长文写作容易离题，而实用文的写作难度更高。她曾尝试利用AI辅助学习，例如构思一些作文素材，但她发现AI提供的版本与考评局要求和标准有所出入，需要额外筛选和分析，认为AI在备考中文科目上「较为难用」。

刘子湉的画作。
刘子湉的画作。

延伸阅读：JUPAS改选2026｜DSE考获20分都有机会入港大/中大/科大？盘点67个Expected Score介乎20-29分的「3大」课程

除了学术成绩优异，刘同学在校内更是人人熟知。身为文化大使的她踊跃参与学校活动，热爱打篮球，也具备绘画天赋，更在DSE考试后绘制出很多画作，享受创作舒心过程。不过疫情期间，许多课外活动被迫暂停，亦打乱了她的学习计划和节奏，寻找新挑战充实自己之余，亦着重平衡，「父母对我学习方面不严厉，所以要靠自己达成自律。行程安排得太紧会产生副作用，但如果过于放松，又会『起唔翻身 』。」

刘子湉的画作。
刘子湉的画作。

校长陈伟佳博士表示，深信刘子湉不仅能在医学院严谨课程中脱颖而出，日后更将成为卓越的医生，为医疗专业及社会作出重要贡献。

高级副校长（行政及发展）邓绍南形容刘子湉「理性、对自我要求高、善于调节自己的状态」，正是她的这份自律，令她以优异成绩在Grade 6跳级，从Grade 5直升Grade 7。

记者：陈洋

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

最Hit
DSE放榜2026状元名单．持续更新
01:15
DSE放榜2026状元名单．持续更新︱香港华仁书院状元患先天眼疾 沙田崇真首位状元：中一成绩下游 成功反弹
社会
3小时前
港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？
港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？
投资理财
8小时前
TVB御用色魔李家声60岁佬味浓 移居槟城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失忆
TVB御用色魔李家声60岁佬味浓 移居槟城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失忆
影视圈
5小时前
港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识
港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识
医生教室
22小时前
DSE放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
时事热话
2026-07-14 10:43 HKT
DSE放榜2026︱盘点历年DSE状元「产地」 1学校曾诞27位状元 边间学校连续9年出状元？
DSE放榜2026︱盘点历年DSE状元「产地」 1学校曾诞27位状元 边间学校连续9年出状元？
教育新闻
3小时前
香港浸会大学附属学校王锦辉中小学首诞状元刘子恬。(小图)左为校长陈伟佳。
00:49
DSE放榜2026｜浸大王锦辉中小学首名状元刘子湉曾跳级 冀入中大读脑神经科学
教育新闻
1小时前
DSE放榜2026｜拔萃女书院诞两状元 其中一人受长期病患妹妹启发 立志留港读医
01:14
DSE放榜2026｜拔萃女书院诞两状元 其中一人受长期病患妹妹启发 立志留港读医
教育新闻
3小时前
01:54
DSE放榜2026︱6科5**状元共24位 包括14男及10女 当中11人成超级状元
社会
2026-07-14 14:25 HKT
世界杯2026｜西班牙4强2：0击败法国 事隔16年再晋决赛。路透社、美联社
世界杯2026｜西班牙4强2：0击败法国 事隔16年再晋决赛
足球世界
9小时前