DSE放榜2026｜浸大王锦辉中小学首名状元刘子湉曾跳级 冀入中大读脑神经科学

首诞状元的香港浸会大学附属学校王锦辉中小学，该校刘子湉在文凭试考获中英数、化学、生物及经济夺得5＊＊佳绩，数学延伸单元二（M2）取得5＊，在公民与社会发展科达标。刚从挪威返港的她对成绩深感满意。妈妈本身是中文大学物理学教授，父亲从商，从小在中大教职员宿舍居住的刘子湉，对中大校园有深厚独特的感情，形容「就像家一样」，她首选报中大医科。

刘子湉透露，对脑神经科学特别感兴趣：「大脑控制著我们的肢体、语言，是人体最神秘的部分。」为了实践抱负，她早已作好准备，不仅在威尔斯亲王医院进行影子实习、参与中大夏令营，闲暇时更通过书籍自学医学知识。基于对医学的强烈兴趣，她期望未来能投身医学科研，并关注著大湾区的科研发展。但她自谦称目前对科研了解尚浅，「要等进入大学后，才知道科研是否我真正想走的道路。」

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优先考虑在港读医的她，亦考虑海外升学，首选报读化学系。她指海外的医科课程周期长、学费高昂，即便有奖学金也难以全数覆盖支出，加上海外医生的薪酬待遇不及本港，故不考虑海外读医。

在中学阶段，刘子湉对物理学产生浓厚兴趣，但身为物理学教授的母亲却反对她报读物理，认为学科与她的医学升学规划未能契合，刘子湉笑言，「物理知识固然重要，但后来我经过对升学分析，选修了学习压力相对轻松的经济科。」提到读书心得时，她直言素有「死亡之卷」之称的中文科是最大挑战，认为卷二长文写作容易离题，而实用文的写作难度更高。她曾尝试利用AI辅助学习，例如构思一些作文素材，但她发现AI提供的版本与考评局要求和标准有所出入，需要额外筛选和分析，认为AI在备考中文科目上「较为难用」。

刘子湉的画作。

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除了学术成绩优异，刘同学在校内更是人人熟知。身为文化大使的她踊跃参与学校活动，热爱打篮球，也具备绘画天赋，更在DSE考试后绘制出很多画作，享受创作舒心过程。不过疫情期间，许多课外活动被迫暂停，亦打乱了她的学习计划和节奏，寻找新挑战充实自己之余，亦着重平衡，「父母对我学习方面不严厉，所以要靠自己达成自律。行程安排得太紧会产生副作用，但如果过于放松，又会『起唔翻身 』。」

刘子湉的画作。

校长陈伟佳博士表示，深信刘子湉不仅能在医学院严谨课程中脱颖而出，日后更将成为卓越的医生，为医疗专业及社会作出重要贡献。

高级副校长（行政及发展）邓绍南形容刘子湉「理性、对自我要求高、善于调节自己的状态」，正是她的这份自律，令她以优异成绩在Grade 6跳级，从Grade 5直升Grade 7。

记者：陈洋

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