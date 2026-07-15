DSE放榜2026｜浸大王锦辉中小学首名状元刘子恬曾跳级 冀入中大读脑神经科学

香港浸会大学附属学校王锦辉中小学今年首次诞生状元刘子恬，她在今届香港中学文凭试（DSE）的中文、英文、数学、化学、生物、经济取得5**，并在数学延伸单元二取得5*的佳绩，同时在公民与社会发展科达标，成为该校首位DSE状元。

刚从挪威回港的她，对今日放榜成绩深感满意。她的母亲是中大物理学教授，父亲则于近期退休。因此从小住在大学宿舍的她，对中大有份独特的感情，「中大就像我的家一样」。她期望自己能入读香港中文大学的医科，毕业后成为一名医生，尤其是脑神经科学。她表示，「大脑是控制我们肢体语言，也是最神秘的部分」，为此她曾在威尔斯院医进行影子实习，并参与中大夏令营，并在闲暇时候透过书籍自学医科相关的知识。

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校方指刘子恬自幼对科学科别具浓厚兴趣，更在短短一年内完成五年级及六年级课程，直接跳级升读七年级，为一名未曾就读六年级的资优生。刘子恬自一年级起于该校就读，学业成绩一直名列前茅，尤其于科学范畴表现卓越，展现出快速掌握复杂概念并灵活运用之能力。另外，校方对医学的热诚不仅止于课堂，更付诸实践，曾主动参与并完成多项医院实习及大学级医学课程，包括临床影子计划及科研项目，从中深化对病人照护、医疗体系及医学伦理的理解，进一步坚定其投身杏林、以仁心仁术服务社会之志向。

在校期间，刘子恬在学术与游泳表现持续优异，校方指其待人有礼、尊重他人、富有同理心，深得同侪敬重。此外，她亦为校内杰出领袖，担任学校文化大使主席，曾多次统筹大型典礼及负责司仪培训，展现卓越的组织与沟通能力。

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校长陈伟佳博士表示，深信刘子恬不仅能在医学院严谨课程中脱颖而出，日后更将成为卓越的医生，为医疗专业及社会作出重要贡献。

学校高级副校长邓绍南称赞刘子恬「理性、对自我要求高、善于调节自己的状态」，正是她的这份自律，令她在疫情期间充实自己，并以优异的成绩在Grade 6跳级。

记者：陈洋

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