科大与印尼深化合作 鼓励优秀生来港升学

大专院校正配合打造「留学香港」品牌，科技大学与印尼高等教育、科学及科技部签署合作备忘录（见图），支持当地更多优秀学生到科大入读本科课程。科大协理副校长（学术策略及数据分析）莱韵诗指，科大将发挥在教育、创新科研及知识转移领域的优势，与印尼在数码化转型、绿色能源及商业创新等策略领域深化合作。

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「嘉鲁达奖学金」旨在鼓励印尼优秀学子，到世界顶尖学府深造。今次协议将通过该奖学金，支持更多印尼学生赴科大修读本科课程，双方亦在学生实习、学术交流及科研合作等领域，探讨更多协同发展机会。双方日前会面，探讨联合研究项目、学术知识交流、师生互访，以及推出带学分实习机会的可能性。莱韵诗指，将共同培育具备全球视野、创新思维和勇于承担社会责任的未来领袖，为印尼、东盟地区以至全球的可持续发展注入新动能。

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现时印尼是科大第二大国际本科生群体，入读人数亦是全港大专院校之冠，获资助的印尼学生主要修读工程、工商管理、理学及生物科技等领域，他们均从印尼顶尖中学中经严格甄选脱颖而出。

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本报记者